大物が続々と参戦するWBC米国代表は一塁手が“空位”

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、野球日本代表「侍ジャパン」の最大のライバルと見られるのが米国代表だ。タリク・スクーバル投手（タイガース）の参戦が決定。ポール・スキーンズ（パイレーツ）と両リーグのサイ・ヤング賞投手が強力タッグを組むことになった。

どれだけ有力投手陣を招集できるかが懸案だったが、サイ・ヤング賞コンビに加えて奪三振王ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、ジョー・ライアン（ツインズ）の出場が決まった。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）がキャプテンを務める野手陣も9選手の参加が決まり、空いたポジションは一塁手のみとなった。

捕手のウィル・スミス（ドジャース）は2021年に一塁手で1試合に出場しただけ。カル・ローリー（マリナーズ）は一塁手としてメジャーの試合に出場したことがない。代表チームでのポジション転向は現実的ではなく、新たな一塁手の選出が注目される。

米国の一塁手は誰になるのか。SNS上では「本命アロンソ 対抗オルソン 大穴カーツ 希望ハーパー」「Harperが来てくれたら最後の盛り上がりに相応しいよね でもKurtzでもAlonsoでもいい」「後はアロンソが一塁手で決まりか？」などとコメントされた。

前回大会も出場した通算264本塁打のピート・アロンソ（オリオールズ）か、2度のMVPを誇るブライス・ハーパー（フィリーズ）か、それとも新人王ニック・カーツ（アスレチックス）か、それとも……。いずれにしてもドリームオーダーとなりそうだ。（Full-Count編集部）