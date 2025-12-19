¸©Æâ½é¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¡ÖÌÈÄä¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
¼«Å¾¼Ö¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤·¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î18ÆüÉÕ¤Ç¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤òÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¤ÎÌÈÄä¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï2025Ç¯7·î¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¤Ò¤Æ¨¤²¤ä»àË´»ö¸Î¡¢¼ò¿ì¤¤¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¤Ç¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬ÆÃ¤Ë´í¸±¡¦°¼Á¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¸¡µóÅö»þ¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê±¿Å¾¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¤ÎÌÈÄä¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï30Æü¤«¤é180Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©·Ù¤ÏÃËÀ¤ÎÌÈÄä´ü´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©·Ù¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤¬È³Â§ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£