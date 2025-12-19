一段と寒さが増す今日この頃。「今日何着よう…」と洋服選びに迷ってはいませんか？ 冬は重ね着しすぎると肩がこるし、洗濯物も乾きにくいため、洋服の素材選びも悩ましいところですよね。「洋服は必要最小限の1軍しか持たない」がポリシーと話す、ESSEフレンズエディターで、整理収納訪問サポートをしているライフオーガナイザーのさいきかよこさんに、「今季あえて買ったユニクロ服3選」について教えていただきました。

1：タックワイドパンツ

私の洋服選びの基準は、4つあります。気軽に家で洗濯できること、使いまわせるデザインと形であること、着心地がいいこと、気軽に更新できる値段帯であること。

この4つをクリアし、年齢とともに変化していく体型を少しでも美しく見せられるとなおよし、ということが条件となります。ブランドでは選びません。

そんな条件をクリアし、今季購入したのが、ユニクロの「タックワイドパンツ」でした。身長165cm、下半身ぽっちゃり体型の私。パンツ選びはなかなか難しいのです。

ワイドパンツは形によっては、ぽっちゃりな下半身を余計に大きく見せてしまうこともあり、素材選びも悩ましいところ。じつはこれまでは、比較的GUのパンツの方が、体型に合っていることが多かったのですが、今回はこのユニクロのパンツが大正解！

ストンと落ちるシルエットが下半身のラインを拾うことなく美しい。履き心地も動きやすさも抜群で、追加購入したほどお気に入りです。着まわしやすさや、出先で多少の汚れがついても気になりにくいことから、色はやっぱり黒。私にとっての優秀カラーです。

家で気軽に洗えるし、部屋干しでも比較的早く乾いてくれます。もっと寒くなると、ユニクロのヒートテックレギンスを重ね着しますが、ほどよいワイド感のおかげで、ごわつかず、キレイなシルエットのまま着られそうです。

2：スムースストレッチコットンクルーネックT

「スムースストレッチコットンクルーネックT」は昨年度、仕事着用として購入したものの、あまりの着心地のよさにフル活用。何十回（もっとかも⁉）と洗濯して着倒したので、今回は更新のために購入。サイズはXLです。

くっつきすぎず、かといってダボダボすぎない絶妙なサイズ感と、柔らかな着心地がお気に入り。腕まくりをしてもずり落ちてこないので、水仕事のときにもうれしいポイントです。今期は仕事用としてだけではなく、カーディガンやスウェットなどの中にも着たいと考えています。

3：ソフトニットフリースクルーネックT

「冬と言えばニット」という固定概念から、引き出し1段分が埋まるほどのニットをもっていた私。しかし、ニット専用の洗濯洗剤をもつこと、型崩れを気にして干す必要があること、1回着てもすぐには洗わず、数枚たまってまとめ洗いするまで置いてあること、などがおっくうになり、数年前すべてのニットを手放しました。それ以来、軽くて暖かいフリース素材一択に。

そんな中、ここ数年ずっと愛用しているのが、ユニクロの「ソフトニットフリースクルーネックT」。ニットのような風合いがあるのに、着心地はフリース。軽いし、チクチクしないし、とても暖かい。洗濯機で気楽に洗濯できて、すぐに乾きます。今回は更新のために購入しました。冬はヒートテックUネックTとこれだけで十分暖かく過ごせます。

もう少し季節が進んだら、インナーをハイネックタイプに変えるのみ。今季は「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」（2290円）を買いたしました。肌触りが気持ちよく、生地は薄いのに、着た瞬間に暖かいと感じるほど。重ね着してもごわつかず、ちょうどいいなと感じました。

この冬は、手もちの服と一緒にこれらのユニクロ服を使い倒して、暖かく過ごしたいと思います。今回の記事が参考になると大変うれしく思います。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。