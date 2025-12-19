楽天モバイル、楽天市場で「Beats」製品を発売 ヘッドフォンやケーブルなど
楽天モバイルは、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で「Beats」製品の取り扱いを開始した。ワイヤレスイヤホンやヘッドフォンに加え、充電ケーブルを含む計8製品をラインアップする。
Beats Studio Pro
今回取り扱いを開始したのは、「Powerbeats Pro 2」や「Beats Studio Pro」など。スポーツ向けの「Powerbeats Fit」や、エントリーモデルの「Beats Flex」、単体販売の「Beats USB-C - USB-C 編み込み式充電ケーブル」も含まれる。
楽天モバイルではこれまで、iPhoneやiPad、Apple Watchなどのアップル製品を取り扱ってきた。今回、Beats製品をラインアップに加えることで、オーディオアクセサリーの選択肢を拡充する。取り扱い製品 価格 Powerbeats Pro 2 3万9800円 Beats Studio Pro 4万9800円 Beats Solo 4 3万2800円 Beats Solo Buds 1万2800円 Beats Studio Buds + 2万4800円 Powerbeats Fit 3万2800円 Beats Flex 9800円 Beats USB-C - USB-C 編み込み式充電ケーブル（1.5m） 2480円