「たまごっち」UT4種がユニクロにて本日12月19日発売初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けたデザイン
【「たまごっち」UT（4種）】 12月19日 発売 価格：各1,990円
「たまごっち UT/オーバーサイズフィット」（カラー：00 WHITE）
バンダイは、「ユニクロ」が展開するグラフィックTシャツブランド「UT」で「たまごっち」UT（4種）を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて12月19日に発売する。価格は各1,990円。
今回発売されるのは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けたデザインのUT。合わせて、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」、「UT オリジナルたまごっち」も発売される。価格は2,990円。
「たまごっち」UT（4種）
たまごっち UT/オーバーサイズフィット
サイズ：WOMEN XS-3XL【カラー：00 WHITE】
画面の中には「くちぱっち」が描かれており、1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザイン【カラー：71 PURPLE】
たまごっちをマメに育てた人しか出会えない「まめっち」を刺繍で表現。バックには、たまごっちならではのシーンがプリントされている
イメージ【カラー：09 BLACK】
左胸にある白いたまごっちのデザインには、「まめっち」が登場。バックには、たまごからまめっちに成長する過程がデザインされている
イメージ【カラー：02 LIGHT GRAY】
胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし、背面にはドット調のカラフルなたまごっちたちが勢揃いしている【UT オリジナルたまごっち】
イメージ
(C)BANDAI