【「たまごっち」UT（4種）】 12月19日 発売 価格：各1,990円

「たまごっち UT/オーバーサイズフィット」（カラー：00 WHITE）

バンダイは、「ユニクロ」が展開するグラフィックTシャツブランド「UT」で「たまごっち」UT（4種）を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて12月19日に発売する。価格は各1,990円。

今回発売されるのは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けたデザインのUT。合わせて、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」、「UT オリジナルたまごっち」も発売される。価格は2,990円。

「たまごっち」UT（4種）

たまごっち UT/オーバーサイズフィット

サイズ：WOMEN XS-3XL

【カラー：00 WHITE】

画面の中には「くちぱっち」が描かれており、1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザイン

【カラー：71 PURPLE】

たまごっちをマメに育てた人しか出会えない「まめっち」を刺繍で表現。バックには、たまごっちならではのシーンがプリントされている

イメージ

【カラー：09 BLACK】

左胸にある白いたまごっちのデザインには、「まめっち」が登場。バックには、たまごからまめっちに成長する過程がデザインされている

イメージ

【カラー：02 LIGHT GRAY】

胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし、背面にはドット調のカラフルなたまごっちたちが勢揃いしている

【UT オリジナルたまごっち】

イメージ

(C)BANDAI