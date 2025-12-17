週刊少年ジャンプが贈る、超能力バトルアクションの金字塔『PSYREN -サイレン-』、2026年TVアニメ放送決定！シリアス感漂うティザービジュアル＆PV第1弾解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2008年から2010年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、岩代俊明先生による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作が、この度TVアニメ化することが決定した。

発表に併せて、ティザービジュアルとティザーPV第1弾が公開。ビジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・夜科アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮桜子、そして本作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。

また、PVは、実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような、本作をイメージした映像となっている。

そして、メインスタッフ・キャストも公開された。監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳。シリーズ構成は吉田伸、キャラクターデザインは大熊白、音楽は大間々昂・斎木達彦・兼松衆、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当する。そして声優は、主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、雨宮桜子役を風間万裕子が演じる。キャストよりコメントも到着した。

さらに、原作者である岩代俊明先生より、アニメ化を記念したイラストとコメントが到着した。

アニメ化を記念して、原作コミックス全巻の重版が決定した。各デジタル書店でも期間限定で7話まで無料公開されているので、アニメ放送が始まる前にぜひ原作を楽しんでほしい。

＜キャストコメント＞

夜科アゲハ役・安田陸矢



夜科アゲハの声を担当いたします、安田陸矢です。

オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました。

その時から今日まで、僕が”TVア二メ”『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。

原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります！！！！

雨宮桜子役・風間万裕子



雨宮桜子役を演じさせていただきます。

風間万裕子です。

雨宮は、「氷の女王」というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、

実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです。

アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。

ぜひ放送をお楽しみに！

＜岩代俊明先生イラスト&コメント＞

アニメ化です！

約15年前に出来なかった報告を両親、家族にすることが出来て嬉しく思います。

若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり…アニメ化に携わって下さっているという事実に感動と感謝しかありません。

皆さんにサイレンの面白さが届きますように！

僕も脚本に色々と関わらせて頂きました。

僕も動いて喋るアゲハ達の活躍を大変楽しみにしております。

●作品情報

アニメ『PSYREN -サイレン-』

2026年TVアニメ放送決定

＜イントロダクション＞

週刊少年ジャンプが贈る、超能力バトルアクションの金字塔──ついにアニメ化決定！

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2008年から2010年にわたって連載された、岩代俊明先生による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作がついに、TVアニメ化することが決定した。

＜ストーリー＞

高校一年生・夜科アゲハは、ある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾う。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消す。アゲハは彼女を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスする。そして、命を懸けたゲームが始まってしまった──

【スタッフ】

原作：岩代俊明（集英社刊）

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：大熊白

音楽：大間々昂・斎木達彦・兼松衆

アニメーション制作：サテライト

【キャスト】

夜科アゲハ：安田陸矢

雨宮桜子：風間万裕子

©岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン

関連リンク

アニメ『PSYREN -サイレン-』公式サイト

https://psyren-anime.com/