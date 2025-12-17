ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¤ÇÄÁ»ö¡¡¡È¼õ¾Þ¤Ê¤·¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤ËËãÀ¸²ñÄ¹¤¬¸ÀµÚ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ¾¤¬Çä¤ì¤¿¡×
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ¾¤¬Çä¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬½é¤ÎÂç¾Þ¤ÈNHK¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£Æ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï´ºÆ®¾Þ¤Ê¤É³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤«¤é¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ¾¤¬Çä¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼çºÅ¼Ô°§»¢¤ÇÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿ËãÀ¸²ñÄ¹¤Ï¼õ¾ÞÁª¼ê¤ò¾Î¤¨¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥óMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Âç¾Þ¤Î»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ò¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2016Ç¯¤È2018Ç¯¤ËÂç¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë