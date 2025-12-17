¡È´ñÀ×¤Î¥Á¥¢¡É¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó°áÁõ¤Ç¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡Ä¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖºÇ¹â¤À¡×
2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¡¡CPBL¡¦Ì£Á´¤Î¥Á¥¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥Á¥¢¤ÎÎÓê÷¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ëCPBL³ÆµåÃÄ¤ÎÁªÈ´¥Á¥¢¡ÖCT AMAZE¡×¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÎÓê÷¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£2·î25Æü¤«¤é28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯ÆüÂæÌîµå¹ñºÝ¸òÎ®»î¹ç¡×¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÓê÷¤ÏÆ±¤¸¤¯ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤Î¾®±Ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢CT AMAZE¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯WBC¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¤È¤Å¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼180Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÄ¶¿Íµ¤¥Á¥¢¡£²Ä°¦¤²¤ÊÍÙ¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅìµþ¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥À¤Þ¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢¥Á¥¢¤âÁí½Ð¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë