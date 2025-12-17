ゼクシオ・キャロウェイ・ピン・タイト……最新UT22モデルのロフト早見表を作ってみた 狙い目は7U！
「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広いラインナップが存在する。今回はティーチングプロの関浩太郎が、最新モデルを試打した上で、ユーティリティのロフト早見表を作ってみた。
【最新UT22モデル】人気モデルの「飛距離」「つかまり」「操作性」「打感」を10段階で評価
かつてユーティリティの番手といえば3U、4U、5Uが定番でしたが、最近は6U、7Uまでラインナップしているモデルが増えた。「今回紹介した最新モデルだとウッド型ユーティリティ14モデルのうち12モデルは6Uがあり、そのうち4モデルは7Uまでラインナップされています。かつてはロングアイアンの代わりにUTを入れるというスタイルでしたが最近は5番アイアン、6番アイアンを抜いて、ミドルアイアンの代わりに“ミドルUT”を入れるセッティングが増えつつあります。気を付けないといけないのはロフトです。アイアンでも同じ番手なのにロフトが違うことがありますが、ユーティリティの6Uも24度から28度まであります。ロフトを選ぶときは自分のアイアンのロフトを調べてから、ユーティリティを選ぶことが大切です。この中でオススメしたいのが、7番アイアン相当の代わりとなるロフト30度前後の7Uです。最近は青木瀬令奈プロが7番アイアンの代わりに7Uを入れたり、片山晋呉プロが8番アイアンの代わりに8Uを入れています。アイアンよりも打ち出しが高く、スピン量も入るので、グリーンに止まりやすい。『ゼクシオ14』『RC-VT』『UFO AIR UT by パワートルネード ゴールド』などはロフト30度の番手もあるので、有効活用できると思います」（関）『試打したUTリスト』タイプA【お助け型UT】大型サイズでヒール側が厚い。ヘッドサイズが大きくて、ヒール側にボリュームがあるタイプはつかまりも良くてお助け度満点のモデル。国内メーカーのユーティリティに多いダンロップ：ゼクシオ14ブリヂストン：BX2HT HYミズノ：ST-MAX 230 LITEキャスコ：UFO AIR UT by パワートルネード ゴールドタイプB【アスリート型UT】シャープでグースネック。グースネックになっていることによって、ネックからフェースにつながるラインがアイアンのように見えて構えやすい。ブリヂストン：BX1ST HYオノフ：ユーティリティ ウイングスKUROロイヤルコレクション：RC-VTつるや：GOLDEN PRIX TR-02タイプC【バランス型UT】ストレートネックで万能。アスリート型とお助け型の中間的なサイズ感で、オーソドックスな形状のバランス型。ストレートネックでスクエアに構えやすい。キャロウェイ：APEX UWキャロウェイ：APEX Ti スーパーハイブリッドダンロップ：ゼクシオ14?本間ゴルフ：TW777ヤマハ：RMX DDロイヤルコレクション：RC-VXタイプD【アイアン型UT】ウッド型UTが苦手な人に。アイアン型UTの顔はほぼアイアン。昔のアイアン型UTに比べて後方部分が見えなくなり、スマートなモデルが増えた。キャロウェイ：APEX UTアイアンピン：iDiタイトリスト：T250 ユーティリティアイアンタイトリスト：U･505 ユーティリティアイアンミズノ：ミズノプロ FLI-HI■解説 関浩太郎せき・こうたろう／ 1974年生まれ。米国で最新理論を学び、2005年にセキゴルフクラブ目黒を主宰。スイングコーチ＆フィッターとして最新ギアに精通する。◇ ◇ ◇最新UTを詳しく解説！ 関連記事：【『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？】もチェックしてみてください。
