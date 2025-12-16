この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「まさかの王者⁉︎冬の定番グラコロをブチギレ氏原が各社食べ比べレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」の氏原が、冬の風物詩である「グラコロ」系バーガーをマクドナルド、ロッテリア、コメダ珈琲店の3社で食べ比べ、独自の視点でレビューした。



今回比較されたのは、マクドナルドの「グラコロ」と「コク旨ビーフデミグラコロ」、ロッテリアの「デミグラえびグラタンバーガー」と「海老ビスク えびグラタンバーガー」、そしてコメダ珈琲店の「グラクロ」の計5品。各社の個性が光るラインナップとなった。



まずマクドナルドの「グラコロ」について、氏原は「美味い」としながらも、味が淡白でコメントが難しいと評価。一方で「コク旨ビーフデミグラコロ」は「こっちの方が美味い」と、ソースが加わったことによる味の輪郭を評価した。



一方、ロッテリアの「海老ビスク えびグラタンバーガー」を口にした氏原は、「これ一番美味いな」と驚きの表情を見せる。その濃厚なソースを「カニ味噌みたいな味がする」と表現し、複雑で深みのある味わいを絶賛。これまでの淡白なグラコロのイメージを覆す一品に、高い評価を与えた。



最後に実食したコメダ珈琲店の「グラクロ」は、野菜が豊富で食べ応えがある点が特徴。サカモトは「正統派に美味い」と評価するも、氏原は野菜の存在がグラタンコロッケの味を邪魔していると感じたようだ。



最終的に氏原が1位に選んだのは、ロッテリアの「海老ビスク えびグラタンバーガー」であった。「カニは入ってないけどカニっぽい匂いがした」と、その濃厚な甲殻類の風味を最後まで称賛。偏食家ならではの鋭い味覚が、意外な王者を導き出す結果となった。



