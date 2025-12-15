¡Ú²þ°Â®Êó¤Þ¤È¤á¡ÛJQ¥¨¥Ý¥¹¡¢JAL Pay¡¢¹ñÀÇ¥¹¥Þ¥ÛÊ§¤¤¤¬ÊÑ¹¹¤Ø¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¥À¥¦¥ó¤ä¥¢¥Þ¥®¥ÕÍøÍÑÉÔ²Ä¤Ê¤É
¡Ö¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëYouTuber¤Î¥Í¥³»³»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤®¤ãー ²þ°Ï¢º¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ JQ¥¨¥Ý¥¹¥´ー¥ë¥É JAL Pay ¥¢¥Þ¥®¥Õ¤Þ¤Ç¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖJQ¥«ー¥É ¥¨¥Ý¥¹¥´ー¥ë¥É¡×¡ÖJAL Pay¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÅµ²þÄê¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¹ñÀÇ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÇ¼ÉÕ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¡Ö²þ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®Êó¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢JQ¥«ー¥É ¥¨¥Ý¥¹¥´ー¥ë¥É¤Î¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡×ÆÃÅµ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç200±ß¤Ë¤Ä¤3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´Ô¸µÎ¨1.5%¡Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÆ±1.0%¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ±¥«ー¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤Ç¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ°ìÉô¥æー¥¶ー¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤½¤ÎÍøÊØÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢JAL Pay¤Î¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯12·î19Æü°Ê¹ß¡¢ANA Pay¤äau PAY¡¢³Æ¼ï¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î²ÃÌÁÅ¹¡Ê¥³ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»Î¨¤¬¸½¹Ô¤Î200±ß¤Ë¤Ä¤1¥Þ¥¤¥ë¡Ê0.5%¡Ë¤«¤é¡¢1,000±ß¤Ë¤Ä¤1¥Þ¥¤¥ë¡Ê0.1%¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆJAL¥Þ¥¤¥ë¤Î³èÍÑË¡¤¬¶¹¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖJAL Pay¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ãー¥¸ ¥ìー¥ÈºÇÂç2ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËJAL Pay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ñÀÇ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÇ¼ÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹ÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯1·î4Æü°Ê¹ß¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊPayÊ§¤¤¤«¤éAmazon Pay¤¬½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢Amazon Pay¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¤¬¥Ý¥¤³èÌ±¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤¥µー¥Ó¥¹²þÄê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËJAL¥Þ¥¤¥ë¤Î³èÍÑË¡¤ä¹ñÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
