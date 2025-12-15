始球式に登場した時の細川愛倫さん【写真提供：産経新聞社】

写真拡大

モデルや女優として活躍する細川愛倫さんは細川亨氏の長女

　西武、ソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨氏の長女で、モデルや女優として活躍する細川愛倫さんが自身のSNSを更新し、ハワイで行われているソフトバンクの優勝旅行を満喫している様子を公開した。ファンからは「可愛いが溢れてる〜」「綺麗素敵」など喜びの反応が寄せられている。

　細川さんはインスタグラムに、水玉のミニワンピースにポニーテールで自然を満喫するショットをアップ。「ずっと行ってみたかったハレクラニホテルでの食事」「3日目！　めちゃめちゃ楽しんでます!!」などの言葉を添えた。

　またストーリーズ機能では「ココヘッドを目の前に　調子悪かったな」とピンクのトップスに白のミニスカートでゴルフを楽しむ様子や、「食べたかったマラサダ　もっちもちで美味しすぎた」と買い物に訪れたことを報告。X（旧ツイッター）では父・亨氏とゴルフを楽しんだこと、黒のビキニ姿で海に入ったことなどを伝えている。

　ファンは「かわいすぎです」「また可愛くなった？　脚めっちゃ細くてスタイルいい！」「優勝旅行楽しんでますね」「ハワイ満喫してるね〜」「ハワイで食べたお料理も、美味しそうですなぁ」などのコメントがあった。

　細川さんは今年5月5日の西武-ソフトバンク戦（ベルーナドーム）で始球式を務めた。父が現役時代に背負った背番号「27」の西武ユニホームと白いショートパンツ姿で登場。亨氏が捕手役を務め、結果は暴投だったものの、「えげつないかわいさ」「美人すぎる」と話題を集めていた。（Full-Count編集部）