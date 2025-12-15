ドコモは、スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）が12月18日に施行されることに伴い、スマートフォンの初期設定時などにブラウザや検索サービスを選択できる画面「チョイススクリーン」が表示されるようになると案内した。

同法はスマートフォンのOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの各分野における公正な競争を促進し、ユーザーの選択肢を広げることを目的としたもの。今回の措置は、指定事業者であるアップルおよびグーグルによって実施される。

対象のAndroidスマホはAndroid 15以降

チョイススクリーンは、複数のブラウザアプリや検索エンジンがリスト形式で表示され、ユーザーが自由に選択できる仕組みとなる。表示されるタイミングは、端末の初期設定時やソフトウェアアップデート後に表示される通知をタップした際など。

対象となるのは、12月15日時点でAndroid 15以降を搭載した66機種。iPhoneについてはiOS26.2以降で表示されるが、現時点で「情報準備中」としている。

なお「あんしんフィルター for docomo」の利用者に対しては設定上の注意事項があるとし、同社Webサイトで手順を確認するよう案内している。

表示対応機種（Android） 12月15日時点 サムスン Galaxy S21 5G／S21 Ultra 5G／S21 5G Olympic Games Edition Galaxy Z Flip3 5G／Fold3 5G Galaxy S22／S22 Ultra Galaxy A53 5G Galaxy Z Flip4／Z Fold4 Galaxy S23／S23 Ultra Galaxy A54 5G Galaxy Z Flip5／Z Fold5 Galaxy S24／S24 Ultra Galaxy A55 5G Galaxy Z Flip6／Z Fold6 Galaxy S25／S25 Ultra Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy Z Flip7／Fold7 シャープ AQUOS R8／R8 pro AQUOS wish3 AQUOS sense8 AQUOS R9／R9 pro AQUOS wish4 AQUOS sense9 AQUOS R10 AQUOS wish5 AQUOS sense10 ソニー Xperia 1 V Xperia 10 V／10 V Fun Edition Xperia 5 V Xperia 1 VI Xperia 10 VI Xperia 1 VII Xperia 10 VII モトローラ motorola razr 50d motorola razr 60d 京セラ DuraForce EX KY-51D FCNT arrows N arrows We2／We2 Plus arrows Alpha グーグル Google Pixel 7a Google Pixel Fold Google Pixel 8／8 Pro／8a Google Pixel 9／9 Pro／9 Pro XL／9 Pro Fold／9a Google Pixel 10／10 Pro／10 Pro XL／10 Pro Fold