シーズ、ポンセ、ロジャース…投手を積極補強

ブルージェイズはメッツからFAとなっていたタイラー・ロジャース投手と3年3700万ドル（約57億6500万円）、相互オプションを付きで最大4年4800万ドル（約74億7900万円）の契約に合意したと米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が伝えた。今オフ、積極補強が相次いでいる。

ロジャースは通算420登板を誇るタフネス右腕。今季はジャイアンツ、メッツでプレーし、81試合に登板。4勝6敗32ホールド、防御率1.98という好成績を残した。5年連続60登板以上をマークしている。

ブルージェイズは今年、ワールドシリーズに進出したが、王手をかけてから2連敗を喫し、第7戦でドジャースの前に涙を飲んだ。オフには積極補強を敢行。パドレスからFAとなったディラン・シーズ投手と7年2億1000万ドル（約327億2000万円）で契約を結んだ。

さらにKBOで無双していた元日本ハムのコディ・ポンセ投手と3年3000万ドル（約46億7400万円）で契約に合意。シェーン・ビーバー投手も1600万ドル（約24億9300万円）の選手オプションを行使し残留を決断した。オフに入り、補強を続々敢行。昨季逃した世界一の奪還、そして打倒ドジャースへ――。すでに450億円ほどを費やしている。（Full-Count編集部）