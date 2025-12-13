テラ・セゾン「CACAO BENTO（カカオ弁当）」3,780円。ライスパフと全10種類のショコラを詰め合わせた“甘いお弁当”です

JR東京駅構内の大型エキナカ商業施設・グランスタ東京で、2025年12月上旬に発売がスタートしたばかりの新作スイーツ5品をピックアップします。

まずご紹介するのは、東京・世田谷に本店を構える『ラ・テール洋菓子店』が手掛けるスイーツブランド『Terra Saison（テラ・セゾン）』の「CACAO BENTO（カカオ弁当）」。

ご覧の通りの“お弁当スイーツ”です。ライスパフをご飯に、ボンボンショコラを梅干しにそれぞれ見立て、さらにジャンドゥーヤミルクやトリュフチョコ、日向夏ショコラなど10種類のショコラをおかずに配置しています。

ブリキの弁当箱をイメージした缶パッケージに入れられるなど、包みを解いてからフタを開けて口へと運ぶまでずっと笑みがこぼれてしまいそうな楽しい一品です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 丸の内坂エリア

販売期間：2026年1月18日（日）まで ※数量限定・なくなり次第販売終了

ピエール マルコリーニ「サパン ドゥ ノエル」

『ピエール マルコリーニ』では、ホリデーコレクション2025第2弾のスイーツとして、クリスマスツリーを模ったエレガントな容器にパッケージした2種類のショコラコレクション「サパン ドゥ ノエル」が登場。

「プティ サパン ドゥ ノエル」は、ビターチョコレートの中にブランデーで香り付けしたなめらかなガナッシュを詰め、白いパウダーシュガーを纏わせたショコラ「トリュフ シャンパーニュ」を8個パッケージ。

左：プティ サパンドゥ ノエル（8個入）3,564円／右：グラン サパン ドゥ ノエル（10個入）4,644円

「グラン サパン ドゥ ノエル」はお店の人気チョコレート6種、計10個を詰め合わせたアソートパックで、どちらもピエール マルコリーニならではの上質なチョコレートを存分に堪能できます。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年12月1日（月）～ ※準備数に達し次第、販売終了となります

バターバトラー「バタークグロフ（ショコラ）」

1,512円。催事限定・数量限定販売のレアなスイーツ

2025年12月からグランスタ東京で期間限定で出店中の『バターバトラー』からは、数量限定販売を行う希少なメニュー「バタークグロフ（ショコラ）」に要注目です。

ニュージーランド産のグラフェットバターをたっぷりと練り込んだ生地をしっとり焼き上げ、なめらかなショコラとクラッシュアーモンドを天面にトッピング。バターの豊かな香りとコク、ショコラの深みが重なる贅沢な味わいを備えたスペシャルな一品です。

出店場所は現在営業中の新幹線北乗り換え口前に加え、12月26日からはスクエア ゼロエリア内の催事スペースでも販売予定。期間中に東京駅を利用される方はぜひ立ち寄ってみてください。

●DATA

出店エリア及び販売（営業）期間：

・改札内1F 新幹線北乗り換え口前：2025年12月1日（月）～2026年2月23日（月）

・改札内1F スクエア ゼロエリア：2025年12月26日（金）～2026年1月9日（金）

※各日数量限定販売・なくなり次第販売終了

ティードロップ「ティーグレイスケーキ｛アールグレイ／チャイ｝」

2種セット（各3個入）2,322円

銀の鈴エリアにて、来年2月15日までの期間限定で出店中の“紅茶菓子”ブランド『ティードロップ』からは、アールグレイとチャイを用いた2種類のティーケーキ「ティーグレイスケーキ」をチェック。

「アールグレイ」はケーキ生地にアールグレイの茶葉を練り込み、中央にベルガモットフレーバーのシロップを染み込ませた一品。紅茶の芳醇な香りと柑橘を思わせる爽やかな香りが特徴。一方の「チャイ」はダージリン×スパイスのエキゾチックなケーキ。中央にはミルクシロップをたっぷりと。ふんわりとした食感に優しい甘さに奥行きのある香りが魅力です。

2種詰合せ（各5個入）3,456円

個包装された「アールグレイ」と「チャイ」をボックスに各3個封入した「2種セット」と、大箱に各5個をパッケージした「2種詰合せ」の2種類があり、贈り先に合わせてチョイスできます。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売（営業）期間：2025年12月2日（火）～2026年2月15日（日）

東京ばな奈キャラメルチーズケーキ

4個入 777円／6個入 1,188円

東京土産の定番「東京ばな奈」より、注目の最新作「東京ばな奈キャラメルチーズケーキ」がスクエア ゼロエリアの催事店舗にて12月22日より販売されます。

クリームチーズと3種のチーズをブレンドしたチーズパウダー、バナナピューレを生地に練り込み、バナナキャラメル生地を重ねてじっくりと焼き上げた2層仕立て。しっとりとした口溶けと香ばしい風味、優しい甘さを備えたチーズケーキ風の一品です。

なお、東京駅すぐそばの大丸東京店と羽田空港内では12月3日に発売がスタートしていますので併せてチェックを。

●DATA

出店エリア：改札内B1F スクエア ゼロエリア「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店」催事

販売期間：2025年12月22日（月）～2026年1月15日（木）