¤â¤·¤âÇ¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ä¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡Ù4¤Ä¡¡µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÀ³Ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©
1. ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ïµ¤Ê¬¼¡Âè
¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Ï¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÙ¹ï¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²È¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆü¤¬Åö¤¿¤ëÁëÊÕ¤Ç¿²¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¤Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì½ê¤â¼«Ê¬¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ÎÄ¾Á°¤ËÄó°Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡ª
Í§Ã£¤«¤é¡Öº£¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤â¤·¤½¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º¤½¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ËÀµÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤éÆ¨¤²¤ë¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3.¿©»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â
¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Ö¥ë¤ËÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤ÏÎÁÍý¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤Ï¤Þ¤º¥Ë¥ª¥¤¤Ç¡Ö¹ç³Ê¡×¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¹ë²Ú¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÇ½¤¬¡Ö°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¥Ë¥ª¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¸ý¤â¿©¤Ù¤º¤Ë¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÃÇ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤ÏÆ±¤¸¿©»ö¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤âµÞ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤Û¤É¤ÎÀµÄ¾¤µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤à¤·¤íÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Ï¿©»ö¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤Ç¤ä¡¢Ë°¤¤¿¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¤¬¤½¤Î¤È¤ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òËÜÇ½Åª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.ÈëÌ©¤ò¸«È´¤¯ÃµÄå
¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¾ðÊó¤â¡¢¥Ë¥ª¥¤¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤«¤¹¤«¤Ê¹á¿å¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ä¡¢¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»Ä¤ê¹á¤Ê¤É¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤È¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢ÈëÌ©¤ò¸«È´¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä¿Í¤Ê¤É°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Ë¥ª¥¤¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤ä¡¢Ãç´Ö¤Î°ÂÁ´¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î±Ô¤¤´¶³Ð¤Ë¡Ö±³¡×¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¤â¤·Ç¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¼«Í³ËÛÊü¤ÇËÜÇ½Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËèÆü¤ÎÇ¤È¤ÎÀ¸³è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£