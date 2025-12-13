¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·Îò20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÃÆ¤¬¡Ø¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤³¤½²æ¤¬¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï/KADOKAWA¡Ë¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¶Ë¤á¤¿¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤â¤ªÌòÎ©¤Á¥Í¥¿¤È¾Ð¤¤¤¬ËþºÜ¤À¡£

¡¡ËÜ½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÀ¸³è¤ÏÂà¶þ¤Ê»þ´Ö¤ä¼ä¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¹©É×¼¡Âè¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëËþÂ­ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£

¡¡Îã¤¨¤ÐµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í³Ø¹»¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±óÂ­¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î·èÄê¤«¤é¹ÔÆ°·×²èÎ©¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎÍÑ°Õ¤Þ¤Ç¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Ï300±ß°ÊÆâ¤È¤¤¤¦À©Ìó¤òÀß¤±¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¤ÈÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÉáÄÌ¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Ç¤Ò¤È¤ê°û¤ß¤ò¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢°Âµï¼ò²°¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö°ì¿Í²È°û¤ßµï¼ò²°¤´¤Ã¤³¡×¤È¾Î¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±¤òºî¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¡£Äã¥³¥¹¥È¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£

¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤ËÀ÷¤ß¤Ê¤¤¶Ì¤Í¤®¤ÎÀÚ¤êÊý¤Î¸¡¾Ú¼Â¸³¤ä¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÆæÆ°ºî¤ÎÏÃ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥¯¥â¤È4¥«·î´Ö¤âÆ±À³¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÃø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥»¥ë¥Õ¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊËÜ½ñ¤Ï¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾Ð¤¨¤ë¶µ²Ê½ñ¤À¡£

Ê¸¡áÀ¾²þ