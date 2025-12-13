¡ÖÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¡×¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ä¸ì¤é¤ì¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ø¤Î¡ÈÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡É¡Ú½Æ·â»ö·ï¸øÈ½¡Û
¡¡2022Ç¯7·î¤Ëµ¯¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£10·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸øÈ½¤Ï12·î4Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¾ÚµòÄ´¤Ù¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ë¤Ï18Æü¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤Èµá·º¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÈ½·è¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Å¤¤É½¾ð¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡£Åö»þ¤Î¡È¤¢¤ÀÌ¾¡É¤â¡£½Æ·âÄ¾¸å¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡»³¾åÈï¹ð¤éÊÛ¸îÂ¦¤ÏË¡Äî¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¡×¡Ö¶µÃÄ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈï¹ð¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È¼«Ì±ÅÞ¤ä°ÂÇÜ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿--ÌäÂê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ºî²È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ê°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡2021Ç¯¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÇÜ»á¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¶µÃÄ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³¾å¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÂÐ¾Ý¤ò°ÂÇÜ»á¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤«¤é¡¢°ÂÇÜ»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»³¾å¤ÎÅúÊÛ¤ä²óÅúÆâÍÆ¤òÎóµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÅÜ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åý°ì¶µ²ñ¡×
¡Ö¡Ê°ÂÇÜ»á¤Ï¡ËËÜÍè¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ï2021Ç¯¤ÎÆ°²è°Ê¹ß¤Î·Ð²á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ï¤ËÉ¸Åª¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÉ¸Åª¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ø¤Î½±·â¤ò¹Í¤¨¤¿¡×
¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉ¸Åª¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ÖË°¤¯¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¡£¡Ê°ÂÇÜ»á¤Ï¡ËÅý°ì¶µ²ñ¤Ë»²Í¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤ÎºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ç¡¢°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸¡»¡´±¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÜºº»þ¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬Åý°ì¶µ²ñ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤«È½¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÛÈ½Ä¹¤«¤é¤Î¡Ö½Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áÄø¡¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ëÆ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¤½¤ì¤¬¡Ë°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ä¡Ä°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦³²¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¶á¤¯¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼
¡¡»³¾å¤ÎÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¡½Ò¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£12·î2Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢»³¾å¤Ï»ö·ïÄ¾Á°¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¶á¤¯¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÅöÆü¤¢¤Ê¤¿¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
»³¾å¡Ö¤Ï¤¤¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Öº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
»³¾å¡Ö¤¢¤Î¡¢¤Þ¤¢¡¢½±·â¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð±éÀâ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¸õÊä¤ÎÊý¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îº´Æ£·¼¸õÊä¤È¡¢°Ý¿·¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÈÈæÎã¤Ç³ä¤ê¿¶¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Öº´Æ£·¼¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³¾å¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡¡»³¾å¤Ïº´Æ£·¼»á¡Ê»²±¡µÄ°÷¡¦¸½´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ë¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº´Æ£µÄ°÷¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤Ë·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º´Æ£µÄ°÷¤ÏÂèÆó²ó¸øÈ½¤Ë¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¡¢¡Ö°ÂÇÜÀèÀ¸¤Ï»ä¤ÎÀ¯¼£¤Î»Õ¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ò²ñÌäÂê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î¸øÈ½¤òÂ³¤±¤ÆËµÄ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¡¢°ÂÇÜ»á¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÄÉµÚ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¬ÀÚ¤ËÄÉµÚ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÈá·à¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼Ò²ñ¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ç·òÁ´¤ÊÄÉµÚ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½ÅÂç¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢Èï³²µßºÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌµ´Ø¿´¤â¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³¾åÅ°Ìé¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ï²æ¡¹¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¡£18Æü¤ÎÊÛÏÀ¼êÂ³¤¤ÎÆâÍÆ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£
鈴木エイト（すず・えいと）／ジャーナリスト・作家。日本ペンクラブ理事、日本脱カルト協会理事、「ややデイリーカルト新聞」主筆。統一教会問題を中心にカルト宗教問題について追い続けていた。著書に『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』『自民党の統一教会汚染２ 山上徹也からの伝言』（小学館）、『「山上徹也」とは何者だったのか』『NG議者だから見えるもの』（講談社α新書）、『統一教会との格闘、22年』（角川新書）。