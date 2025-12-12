ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡Íè¥ª¥Õ°Ê¹ßPS¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÄ¾ÁÊ¡ÖµåÃÄ¤Ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×144%Áý2²¯±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð8200Ëü±ß¤«¤é1²¯1800Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î2²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÍè¥ª¥Õ°Ê¹ß¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1»þ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀµÄ¾¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë1Ç¯´Ö¤òÀï¤¤È´¤¯Æñ¤·¤µ¤âÃÎ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö5Ç¯ÌÜ¤ÇºòÇ¯¤â56»î¹çÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î·Ð¸³¤âº£Ç¯¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Èµ¤»ý¤Á¤Îº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¶â³Û¤è¤ê¤â¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤ÈµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»×¤òÅÁÃ£¡£¡Ö³¤³°FA¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤Ï¤¤¤ÄÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0¡¦17¡£¼«ÀÕÅÀ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎËÉ¸æÎ¨0¡¦1ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤ÆÌÔ¸×¤¬¸Ø¤ëÅ´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î4Æüµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î1»î¹ç¤À¤±¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¡£µÏ¿¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢È´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ°Ê³°¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯¤Î·Ð¸³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£Ç¯¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¹Í¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·¤½¤Î¿ô»ú¤Î¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¹âÀì¤«¤éÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñIL¡¦¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£Ç¯11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£½é¤á¤ÆNPB¥¢¥ï¡¼¥º¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Íèµ¨¤â¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¼¥í¡×·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÏ¢ÇÆ¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢º£Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£