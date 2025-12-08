AKB48 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡Ö¤Þ¤æ¤æ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¡×¡Ö°ìÈÖµã¤¤¤¿¡×
¡¡AKB48¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅÏÊÕËãÍ§¡×¤ÎÊ¸»ú
¡¡4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê6¸ø±é¤Ç4Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£ÂçÀé½©³Ú¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¤È¡¢OG¡¦°ÜÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼135¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢AKB48»Ë¾åÎã¤ò¸«¤Ê¤¤Æ±Áë²ñµ¬ÌÏ¤Î´ñÀ×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦OG¹ç¤ï¤»¤ÆÁíÀª183¿Í¤ÇÂç¹ç¾§¡£¤½¤Î¸å¡¢º£²ó½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿OG¤ò´Þ¤á¡¢AKB48¤Ëº£¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿361¿Í¤¬¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç°ìÈÖµã¤¤¤¿¤Î¤¬¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë½Ð±é¼Ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¤¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤æ¤æ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¡×¡Ö¡ÉÅÏÊÕËãÍ§¡É¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬³Î¤«¤ËAKB¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Çµã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬SNS¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
