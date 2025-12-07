韓国ドラマ「美女と純情男」第10話〜第14話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【12月8日（月）放送 第10話】
ドラマが撮影中止という事態に陥ったピルスンは、ドラを呼び捨てにしてタメ口を使う。そんなピルスンの態度に驚くドラに対し、ピルスンは自分がデチュンであることを打ち明け、ドラと和解する。
そんなこんなでドラマ撮影を再開させることができると、2人は15年前一緒に食べた食堂で密会する。
一方、クムジャから預かった大金で投資した事業が詐欺だったと知ったヒョンチョルは絶望し、橋から飛び降りようとし…。
【12月9日（火）放送 第11話】
ドラとピルスンは、ドラマの撮影で訪れた無人島に2人だけで取り残されてしまう。火をおこすのも一苦労な中、夜空のもとで一晩一緒に過ごすことに。ドラたちは無人島で大変な時間を共にするうちに距離が縮まっていく。
一方、ジンダンの叔母デスクが倒れて入院すると、対立の立場にありながらもスヨンは、デスクの好物であるアワビ粥を持って病院へお見舞いに行く。しかし、デスクはスヨンに対し強く当たり、お粥をばら撒く。
【12月10日（水）放送 第12話】
ドラが自分に好意を寄せていると思っていたジンダンは、ドラに振られると、ミジャを呼び出す。しかし、ミジャはジンダンがドラに贈ったダイヤのネックレスをギャンブルに負けて失ってしまっていたため、ジンダンにまたウソをついてしまう。
一方、ピルスンに惹かれているドラは気持ちにセーブをかけようとするが、目はピルスンばかりを追ってしまう。そんな中、背中に悪口が書かれた紙を貼られて怒ったピルスンは、ドラがやったという証拠を突き出すが…。
【12月11日（木）放送 第13話】
勢い余ってピルスンに告白してしまったドラは断られたことが信じられず、ドラマの撮影現場でもピルスンに告白の正しい返事を催促するが、ピルスンは頑なに受け入れようとしない。
一方、ジンテクとスヨンの娘マリがクレーンゲームで遊んでいると、知らない男に声をかけられる。無垢なマリはその男についていってしまい、連れ去られそうになる。その姿をアメリカから一時帰国したドジュンが偶然見かけて…。
【12月12日（金）放送 第14話】
ピルスンと両思いだと確信するドラは、ピルスンに猛アタックを続け、無理やり遊園地に連れ出す。楽しい時間を過ごしたピルスンは心が揺れそうになるが、気持ちを押し殺そうとする。
その帰り道、ドラのもとに、ジンダンがやってくる。ジンダンはエンゼル投資会社が自分のものになったと意気揚々と報告するが、それでもなお自分を拒み続けるドラの意図が分からず、腹を立てる。
そんな中、ついにドラマ撮影が終了し、ピルスンのことを諦められないドラは彼をお茶に誘うが…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【12月8日（月）放送 第10話】
ドラマが撮影中止という事態に陥ったピルスンは、ドラを呼び捨てにしてタメ口を使う。そんなピルスンの態度に驚くドラに対し、ピルスンは自分がデチュンであることを打ち明け、ドラと和解する。
そんなこんなでドラマ撮影を再開させることができると、2人は15年前一緒に食べた食堂で密会する。
一方、クムジャから預かった大金で投資した事業が詐欺だったと知ったヒョンチョルは絶望し、橋から飛び降りようとし…。
【12月9日（火）放送 第11話】
ドラとピルスンは、ドラマの撮影で訪れた無人島に2人だけで取り残されてしまう。火をおこすのも一苦労な中、夜空のもとで一晩一緒に過ごすことに。ドラたちは無人島で大変な時間を共にするうちに距離が縮まっていく。
一方、ジンダンの叔母デスクが倒れて入院すると、対立の立場にありながらもスヨンは、デスクの好物であるアワビ粥を持って病院へお見舞いに行く。しかし、デスクはスヨンに対し強く当たり、お粥をばら撒く。
【12月10日（水）放送 第12話】
ドラが自分に好意を寄せていると思っていたジンダンは、ドラに振られると、ミジャを呼び出す。しかし、ミジャはジンダンがドラに贈ったダイヤのネックレスをギャンブルに負けて失ってしまっていたため、ジンダンにまたウソをついてしまう。
一方、ピルスンに惹かれているドラは気持ちにセーブをかけようとするが、目はピルスンばかりを追ってしまう。そんな中、背中に悪口が書かれた紙を貼られて怒ったピルスンは、ドラがやったという証拠を突き出すが…。
【12月11日（木）放送 第13話】
勢い余ってピルスンに告白してしまったドラは断られたことが信じられず、ドラマの撮影現場でもピルスンに告白の正しい返事を催促するが、ピルスンは頑なに受け入れようとしない。
一方、ジンテクとスヨンの娘マリがクレーンゲームで遊んでいると、知らない男に声をかけられる。無垢なマリはその男についていってしまい、連れ去られそうになる。その姿をアメリカから一時帰国したドジュンが偶然見かけて…。
【12月12日（金）放送 第14話】
ピルスンと両思いだと確信するドラは、ピルスンに猛アタックを続け、無理やり遊園地に連れ出す。楽しい時間を過ごしたピルスンは心が揺れそうになるが、気持ちを押し殺そうとする。
その帰り道、ドラのもとに、ジンダンがやってくる。ジンダンはエンゼル投資会社が自分のものになったと意気揚々と報告するが、それでもなお自分を拒み続けるドラの意図が分からず、腹を立てる。
そんな中、ついにドラマ撮影が終了し、ピルスンのことを諦められないドラは彼をお茶に誘うが…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」