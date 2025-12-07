宿題に集中したい娘ちゃんの前に、構ってモード全開の猫ちゃんがやってきて…？ふたりの微笑ましすぎる攻防が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10.6万再生を突破し、「もうこうなったら一回遊ぶしかない♡♡♡」「お姉ちゃんにかまってほしいんだね♡」といった声があがりました。

【動画：宿題をしたい女の子→かまってモード全開の猫がやって来て…笑わずにはいられない『戦い』】

アピール上手なまろんくん♡

TikTokアカウント「@meitomaron」に投稿されたのは、娘ちゃんに構ってもらいたい茶トラの「まろん」くんと、宿題を進めたい娘ちゃんの攻防をとらえた動画です。

外側に向かってカールしたお耳が可愛らしいまろんくんは、とにかく娘ちゃんのことが大好き。構ってほしくなると、いつも上手に“撫でて”アピールをしてくる甘えん坊さんなのだそう。

宿題をやっていると…？

ある日、あまり長く椅子に座っていると尾てい骨の辺りが痛くなってしまうため、娘ちゃんは体勢を変えて、床に寝転がりながら宿題をしていたそう。すると、まろんくんが近づいてきて、なんと宿題のプリントをさりげなく踏みつけてきたのだとか。

すぐにプリントを取り返して反対側を向いた娘ちゃんでしたが、まろんくんはすかさず追いかけて再びアタック。どうにか踏まれないようプリントを守る娘ちゃんと、構ってほしくて仕方ないまろんくんとの小さな攻防が続いたといいます。

まろんくんの勝利！

その後、まろんくんが後ろを向いてお座りをした隙に、娘ちゃんは急いで宿題に取り掛かったそう。しかし、どうしても構ってもらいたいまろんくんは、方向転換して再びプリントに向かっていき、娘ちゃんに頭でそっと阻止されたのだとか。

それでも諦めないまろんくんは、ついにプリントの上でごろんと横になり、くつろぎモードに突入。娘ちゃんもとうとう根負けして、鉛筆を置いてしまったといいます。ふたりのほのぼのとした攻防が微笑ましくて、みているだけで心が癒されます。

可愛すぎるふたりの攻防に、3千件近くもの高評価がついたこの動画。視聴者からは「あるある!!わかるわかるww最後やっぱり許しちゃうよね♡♡」「何か敷くと必ず確認を一番にしないと気がすまないですから」「猫と娘はどちらも癒しの素材ですね♡」「娘さんマロンちゃんに愛されてますね♡」「まろんくん構って欲しいアピールww」「ツンデレの極み笑」「かわちい攻防戦だねぇ～」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@meitomaron」では、娘ちゃんにくわえて、時々息子くんとも繰り広げられるまろんくんとの可愛い攻防や、糖尿病の闘病記録など、多数の動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@meitomaron」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。