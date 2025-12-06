Image: Raymond Wong - Gizmodo US

2025年もあと少し。

1年間頑張ったご褒美として、時計…ではなく、忙しない毎日をサポートしてくれる「スマートウォッチ」はどうでしょうか？

今年登場したフラグシップモデルを振り返ります。

Galaxy Watch 8

Photo: はらいさん

今年8月に発売された「Galaxy Watch 8」は、抗酸化指数を測定できる世界初のスマートウォッチ。センサー部分に指を乗せるだけで野菜と果物の摂取状況を簡単に把握することができると言われています。

Samsung（サムスン）は、抗酸化指数に関して以下のように伝えています。

Galaxy Watch8で、健康的に年を重ねているかを確認しましょう。センサーに親指を乗せると、皮膚のカロテノイド量を測定し、現在の食生活やライフスタイルの健康度がわかります。抗酸化指数をチェックし、健康維持や疾病リスクの低減に役立てましょう。

わざわざ食べたものや飲んだもの情報を打ち込まなくても、今の自分の食生活の状況が瞬時に把握できるのは便利といえそう。

Image: はらいさん

スマホアプリSamsung Healthでは、細かい食事に関するアドバイスも確認可能。たとえば、数値によってその日摂取した方が良い野菜や果物などもアドバイスしてくれます。

抗酸化指数をチェックすることが日常になれば、より健康に対する意識が向上しそう。健康的になりたい人には、おすすめのスマートウォッチと言えそうです。

Apple Watch Ultra 3

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

「Apple Watch Ultra 3」は、Apple Watchの最新フラグシップモデル。

チタニウムのケースは49mmで、ディスプレイはたっぷり広め。Apple Watch Ultra 3はほかのモデルよりタフで、変わりやすい天候にも左右されないのも強みです。

内蔵チップはS10で、5Gと衛星通信が可能となっています。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

また、ヘルストラッキング機能も充実。特に注目なのが、特に高血圧アラートと睡眠スコアの2機能。

高血圧アラートは一度設定すればバックグラウンドで動作していて、血圧上昇のサインが検出されるとすぐ教えてくれるという機能になっています。高血圧は、心臓発作や脳卒中、腎臓疾患につながるリスク因子。高血圧の早期発見は重要なポイントと言えそうです。

睡眠スコア機能では、就寝時刻と睡眠時間、眠りが中断するタイミングを追跡して、快眠度のスコアを5段階表示で評価してくれます。スコア表示されることで、日々の睡眠に対する意識も向上するのではないでしょうか。

値段や大きさは人を選ぶ仕上がりですが、フラッグシップらしい進化を遂げたとも言えるこのウォッチ。ハイスペックなスマートウォッチを使いたい人は視野に入れてみてもいいかもしれません。

HUAWEI Watch Ultimate 2

Photo: 三浦一紀

こちらはHUAWEIから登場した｢HUAWEI Watch Ultimate 2｣。

本体は非晶質ジルコニウムを使用したリキッドメタルボディとなっており、高い耐久性と耐腐食性能を実現。透明度が高く傷つきにくいサファイアガラスとなっています。

ディスプレイは1.5インチのLTPOディスプレイで、最大輝度は3,500ニト。屋外での視認性もバツグンです。

ブラックとブルーの2色展開ですが、両モデルともダイビング用のエクステンションベルトが付属。ブルーモデルのみチタンベルトが付属します。

Image: HUAWEI

このウォッチの特徴のひとつが、ダイビング機能が充実しているという点。水深150mのダイビングにも対応しています。また、｢水中ソナー｣機能では、水中で30m以内にいる仲間にテキストや絵文字を送ることができます。

加えて、ゴルフやランニングなどの各種スポーツ機能も充実しており、まさにまさにUltimateといえるウォッチとなっています。

eSIMに対応しているので、スマートフォンなしでの通話も可能です。

さまざまな機能がてんこ盛りのスマートウォッチ。特に｢海に潜る人にとっては最強｣のウォッチになっていると言えそうです。

