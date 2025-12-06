コレ考えた人に拍手！外出先でも持ち運びやすい！繰り返し開け閉めできる便利な100均の袋
商品情報
商品名：テープ付き携帯ポリ袋 ブルーフラワー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦175mm×横150mm×厚み0.02mm
入り数：15枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4903652004418
外出先で出たゴミをまとめるのに便利！ダイソーの『テープ付き携帯ポリ袋』
外出時に出たゴミを入れる袋が無くて困った経験はありませんか？普通のポリ袋やレジ袋を折りたたんで持ち歩くのもいいのですが、中身が丸見えになったり、口を結ぶとかさばりやすくなるのが気になります。
そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーで見つけた『テープ付き携帯ポリ袋 ブルーフラワー』という商品。携帯用のポリ袋なのですが、普通のポリ袋とはちょっと違う特徴があるという点に惹かれて購入してみました！
15枚入りで、価格は110円（税込）です。
ブルーのフラワー柄があしらわれたポリ袋です。
サイズは約縦175mm×横150mm×厚み0.02mmと、持ち歩きにちょうどいいサイズ感です。
外出時に出るちょっとしたゴミを入れるのに便利！
サイズが小さすぎないので、すぐにあふれてしまうことがありません。
このポリ袋は、なんといっても封をすることができるのが最大の特徴！
封をする際は、まずテープの剥離フィルムを剥がします。
剥離フィルムは黒い線が付いているのでわかりやすいです。
シール部分は繰り返し貼って剥がすことができるので、再度ゴミを入れたくなった際にもサッと捨てられます。
しっかりフタを閉じられるので、バッグの中にごみが散らばる心配がありません。
買い物の際や汚れものを持ち帰る際にも便利！
素材は薄手ですが、思いのほか透けず中身が見えにくいのも嬉しいポイント。
しかも、意外と頑丈なので破けません。
ゴミを入れるだけでなく、外出先でサイズが小さなお土産などを購入した際などにも便利。
さらに、持ち物が汚れた際にも、この袋に入れれば持ち帰りやすくなります。
サッと袋に入れて、そのままバッグに収納できるのでスマートです！
今回は、ダイソーで見つけた『テープ付き携帯ポリ袋 ブルーフラワー』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。