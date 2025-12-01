¡Ö1Æü1Êâ¤â³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤È¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÄÉ×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢¹Ù³°ÃÄÃÏ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÄÅ¹¤¬À¸¤ó¤À¡Ò¤Ä¤Ê¤¬¤êÆñÌ±¡Ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¼ÂÂÖ
50Âå¤ò·Þ¤¨¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ä¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÏ·¤¤¡É¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤È¸«ÅÏ¤»¤Ð60Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¡Ö3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÃùÃß¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤â¡£¡Ö·ò¹¯¡×¤È¡Ö¤ª¶â¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÉÆÈ¡×¡£¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëµðÂç¤ÊÉÔ°Â¤ÎÇÈ¤ò¡¢¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»â»Ò¤Ë¤Ò¤ì»á¤ÎÃø½ñ¡ØÄêÇ¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿50Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¤´¤¤²¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ò²á¤´¤¹¤Ë¤¢¤¿¤êÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡È¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¡É¡Ä·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î¡Ö¤¢¤È25Ç¯¡×¤òË¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î½àÈ÷
¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò¹Í¤¨¡¢50Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò3¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥·ò¹¯¤Î½àÈ÷
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö·ò¹¯»ñ»º¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¡Ö·ò¹¯¡×¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2023Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤ÎÇ¯ÂåÊÌÄÌ±¡¼ÔÎ¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÄÌ±¡¼ÔÎ¨¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â50Âå¤Ï40Âå¤Î¤ª¤è¤½1.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ±¡¤¹¤ë¿Í¤ÎÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ï¡Ö¹â·ì°µ¾É¡×¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡Ê¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë·ì¾ÉÅù¡Ë¡×¡Ö´ã¤ÎÉÂµ¤¡×¡Ö»õ¤ÎÉÂµ¤¡×¡Ö¹øÄË¾É¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»²¹Í ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×· À¤ÂÓ°÷¤Î·ò¹¯¾õ¶·
½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢50Âå¤Ï¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬¸¶°ø¤Ç»Å»ö¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¼ªÌÄ¤ê¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï»ÔÈÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤´ÁÊýÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë60Âå¤Î½÷À¤Ë¡Ö50Âå¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ö60Âå¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¶ÚÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Àè¹Ô¤¤¬¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¡Ö50Âå¤Î¤È¤»Å»öÃæ¤Ë´À¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¼«Ê¬¤Î´À¤¬¥¤¥¹¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤³¤ï¤¯¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿¼Ö¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤âÆþ¤ì¤º¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡£Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼õ¿Ç¡¢ÂÎÄ´ÊÑ²½¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¡¢Í½ËÉÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¡¢¤Ê¤É¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥»Å»ö¤Î½àÈ÷
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯ÌÜÅª¤Ë¡ÖÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¶µ°é»ñ¶â¡¦½»Âð»ñ¶â¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î3Âç»ñ¶â¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤è¤¤¤è¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë60 Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÎÊÝÍ³Û¤Ï¡¢ÃùÃß³ÛÊ¿¶Ñ2240Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï1100Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ä¹ç¤Ï33.3¡ó¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÃùÃß¤¬¥¼¥í¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤È°Â¿´¤¹¤ë¿Í¡¢Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤ò·×²è¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£50Âå¤«¤é¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï·è¤·¤ÆÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ü¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢50Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÚ¼Â¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÏ·Á°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸½ºß¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê»þ´Ö¤òÂ¿¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ï·¸å¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÂµ¤¤äÎ¥¿¦´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤òº¬Äì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤è¤ê¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡×¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á»þ¤ËÌµÍý¤â¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢75.45ºÐ¡Ê2022Ç¯»þÅÀ¡Ë¤Ç50Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè20¡Á25Ç¯¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
60ºÐ¤¬ÄêÇ¯¤À¤Ã¤¿°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¡¢50Âå¤ÏÄêÇ¯¤ò¹µ¤¨¡¢Âè°ìÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¯Ç¯Âå¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë»þ´ü¤âÄêÇ¯¤ÎÇ¯Îð¤â65ºÐ¤Ë¿¤Ó¡¢¤³¤ÎÀè¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¯¤¯´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯¤ÇÆ¯¤±¤ë»þ´Ö¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡×¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»öÆâÍÆ¤äÆ¯¤¯´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â50Âå¤Î¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3¡¥¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î½àÈ÷
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊÄÅ¹¤¬¡Ö¸ÉÎ©¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼ç¿Í¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢¹Ù³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î½÷À¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¤¤¤â¤Î¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÃÄÃÏ¤ÎÃç´Ö¤ÈÀ¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï1Æü1Êâ¤â³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤È¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£
¡ÖÇã¤¤¤â¤ÎÆñÌ±¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤êÆñÌ±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹À¸¤¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÊÑ²½¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÂ¹ø¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÉÑÇ¢¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤ÎÉÔ°Â¤«¤é³°½Ð¤»¤º¿Í¤È²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤ÎÅÍÜ´ü´Ö¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¸ÉÆÈ¤Ë¤Ï´Ù¤é¤º¡¢¤à¤·¤íÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ§¤À¤Á¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿²¸·Ã¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤º¡¢SNS¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¡ÖÄÌ¿®ÍøÍÑÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯À¤¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤äÆ°¤¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢50Âå¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢60Âå¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òºÇ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËÀ¤Âå¤ÎÊ¬´ô¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ï72.1¡ó¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤¿¾ðÊó¼ý½¸¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
50Âå¤ÎSNS·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢LINE¤äYouTube¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½÷À¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿Åê¹Æ¤«¤é·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾Ê¾ðÊóÄÌ¿®À¯ºö¸¦µæ½ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¾ðÊóÄÌ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤È¾ðÊó¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯6·î¡Ë
¤¤¤Þ¤«¤éÌó20Ç¯Á°¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤äFacebook¤¬ÆüËÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ50Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÏÅö»þ30ÂåÁ°È¾¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤âÄñ¹³¤Ê¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ç¯Âå¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¾Êý¤Î¤è¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ê¤é¡¢ÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ§¤À¤Á¤È¤ªÃã°û¤ß²ñ¤ò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Çº£ÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¤òÇã¤¤¤â¤Î¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¿·¤·¤¤¤ªÍ§¤À¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò»²¹Í¡¦½ÐÅµ¡Ó
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×· À¤ÂÓ°÷¤Î·ò¹¯¾õ¶·
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ktyosa/ktyosa22/dl/04.pdf É½13¡¢¿Þ18»²¾È
ÁíÌ³¾Ê¾ðÊóÄÌ¿®À¯ºö¸¦µæ½ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¾ðÊóÄÌ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤È¾ðÊó¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯6·î¡Ë
https://www.soumu.go.jp/main_content/000953019.pdf
»â»Ò¤Ë¤Ò¤ì
¥é¥¤¥¿¡¼¡¿AFP
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÄêÇ¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿50Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¤´¤¤²¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£