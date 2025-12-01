ベビーベッドで号泣する赤ちゃん→犬がおもちゃをくわえて…あまりにも尊い『一生懸命あやす光景』に感動「癒された…」「ありがたい存在」
ベビーベッドで寝ている赤ちゃんが泣き出したら、ワンコがあやしにきてくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒された」といった声が寄せられています。
【動画：ベビーベッドで号泣する赤ちゃん→犬がおもちゃをくわえて…あまりにも尊い『一生懸命あやす光景』】
赤ちゃんを一生懸命あやすワンコ
Instagramアカウント「nicochan826」に投稿されたのは、チワワの「ニコ」ちゃんの赤ちゃんへの愛を感じる行動です。この日、赤ちゃんは猫の「ミュウ」ちゃんと一緒にベビーベッドで寝ていたのですが、急に「うわ～ん」と大声を上げて泣き出してしまったそう。
するとニコちゃんがおもちゃをくわえてやってきて、「おもちゃ貸してあげるから泣かないで！」とばかりにベビーベッドを覗き込んだとか。ニコちゃんが隣のソファからおててを伸ばしてベビーベッドにつかまり、小さな体で一生懸命赤ちゃんをあやそうとしている姿は、あまりにも尊いです。
愛にあふれた光景に感動
しかしニコちゃんが身を乗り出しても、赤ちゃんまでおもちゃは届きません。ニコちゃんはソファから下りて、「どうしよう？」とベビーベッドの周りをウロウロ…。そしてソファの上に戻ってきたかと思うと、再びベッドにいる赤ちゃんを覗き込み、しっぽをブンブン振りながら必死にあやし始めたとか。
ニコちゃんが赤ちゃんのために全力を尽くす姿は、まるで本当のお姉さんのよう…。愛と優しさにあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。
この投稿には「一生懸命でとっても可愛い」「癒しでしかない」といったコメントが寄せられています。
ワンコは家族思い
ニコちゃんはとても家族思いで、赤ちゃんだけでなく家族みんなに優しいのだとか。たとえばお姉ちゃんが泣いている時には、「泣かないで！大好きだよ！」とばかりにお顔をペロペロと舐めて一生懸命慰めてくれるそう。
そんなニコちゃんの愛の力は偉大で、ご家族はいつも元気をもらっているとのこと。これからもニコちゃんとご家族が愛し愛されながら、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。
