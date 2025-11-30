今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」に投稿された1本の映像です。再生回数は3000回を超え、「ほっこりニャンズ」「ひきつってるお顔がなんとも」「ちょっとビビるコタちゃんかわいい」などたくさんのコメントが寄せられています。

「新しい友だち」がやってきた

今回登場するのは、猫の「こたつくん」「ぽてちくん」「おこめちゃん」「うなぎちゃん」「こゆきちゃん」です。ある日のこと、飼い主さんが「新しい友だち」を連れて帰ってきました。その友だちとは、犬の動くおもちゃです。

友だちに警戒するこたつくん

新しい友だちの登場に、猫ちゃんたちは興味津々。しかし、犬が動き始めると、普段は強気なこたつくんも少し怖がる様子を見せています。ちょこちょこ動く犬の後ろから、慎重におしりのニオイを嗅ごうとしている姿はなんともけなげです。

こたつくんは犬のことが相当怖いのか、必死に飼い主さんに助けを求める顔をします。怖くてなかなか近づけないけれど、犬のことがどうしても気になるこたつくんです。ところが、犬のスイッチをオフにして動かなくすると、こたつくんは突然強気になり、グイグイ近づいて触るようになりました。

猫ちゃんたちの反応にほっこり

一方、うなぎちゃんも犬のことが少し怖いようで、かわいい手でソフトタッチ。少し離れた位置から、慎重に犬のニオイを嗅いでいます。犬が動き始めると、かなり迷惑そうな顔をして警戒しています。

続いて犬のおもちゃは、ぽてちくんの方に近づいていきました。4匹の猫を子育てしてきたぽてちくんは、なんと犬のおもちゃも自分の子どものように受け入れたのです。犬をやさしく抱き寄せ、お母さんのように腕枕をしてあげる姿にほっこりします。

ずっと陰から犬の様子を気にしていたこゆきちゃん。犬のおもちゃがこゆきちゃんに詰め寄ると、相当びっくりしたのかスッと後ずさりしてしまいました。そしておこめちゃんは、犬をクンクンした後、体をスリスリし始めました。新しい友だちに対する猫たちの反応が三者三様で、思わず笑ってしまいます。

投稿には、「コタツ君の表情や仕草も可愛いけれど、ポテチの優しさには感動！新しい弟？妹？が来たのかと思っているのかしら。」「犬のおもちゃが動くか動かないかでこたつ君の態度が変わっちゃうのがおもしろい！動かなけりゃ強気なのね」「犬のおもちゃでちょっとビビるコタちゃんかわいい！そしてポテちゃんは犬のおもちゃに乳をあげてるのかな？」「こたつちゃんのひきつってるお顔がなんとも」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」には、5匹の猫ちゃんとの日々の様子がたくさん投稿されています。子猫時代のかわいい映像や、猫同士の仲良しぶりを収めた映像など、癒しの投稿が満載です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。