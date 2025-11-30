豆腐を使ったお菓子が人気だ。

低カロリーながらたんぱく質が豊富な食材。スーパーなどでは様々な「豆腐スイーツ」の発売が相次いでいる。自宅で気軽に作ることもできる。（加藤亮）

東京都渋谷区のスーパー「ライフ セントラルスクエア恵比寿ガーデンプレイス店」の豆腐売り場を訪れると、バータイプやプリンなど十数種類の豆腐スイーツが並んでいた。価格は２００〜３００円台が中心。運営する「ライフコーポレーション」によると、扱うメーカーが増え、販売する商品や店舗の数が増加。売り上げも好調という。

豆腐スイーツをよく食べるという東京都内の会社員女性（３４）は「食後に何か甘い物がほしいけれど、ケーキは胃にこたえるという時にもちょうどいい」と話す。

豆腐メーカーのアサヒコ（東京）は今年２月、バータイプの豆腐スイーツを刷新した。パティシエの監修を受け、豆腐で作った抹茶のテリーヌ、スイートポテトなどがある。バターや卵は不使用だ。同社社長の池田未央さんは「味はもちろん見た目や香り、食感にもこだわった。ヘルシーで食べても罪悪感がなく、若い世代を中心に、豆腐の新しい食べ方として受け入れられている」と話す。

バータイプの豆腐スイーツは、コンビニでも人気だ。

タカノフーズ（茨城）が今春発売したのは、パックの豆腐に甘いソースをかけて食べる商品（参考価格３１１円）。キャラメル味と黒蜜きなこ味の２種類で、粉末ソースを水でといて豆腐にかける。粉末にグラノーラなどが入り食感も楽しい。同社の担当者は「スイーツの価格が上がる中で比較的安価。朝食などに活用するのもお勧め」と話す。

ロングセラー商品もある。

おとうふ工房いしかわ（愛知）の豆腐ドーナツは２０年以上前から販売しているがここ数年、人気が高まっている。生地に絹ごし豆腐をたっぷりと使い、豆腐の甘みが感じられる。同社社長の石川伸さんは「豆腐の売れ行きは落ちているが、メーカーの工夫で提案が広がっている。今後、商品は増えていくだろう」と話す。

手作りすることもできる。レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」によると「豆腐スイーツ」と検索すると、簡単に作れるレシピを見ることができる。

中でも人気なのがガトーショコラ。チョコレートの風味で豆腐の持つ独特な香りを感じず、食べやすい。白玉も人気で、豆腐を加えると時間がたっても柔らかい食感を維持できるという。

管理栄養士でデリッシュキッチンのフードスタイリスト松尾まりこさんは「豆腐はたんぱく質が豊富で脂質が少ない食品。健康を意識する人にはぴったりです。しっかり裏ごしして使うと味なじみがいい。ぜひ挑戦してみて」と呼びかけている。