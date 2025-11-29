シリーズ累計90万部突破！『ガールクラッシュ』TVアニメ化決定！タヤマ碧描き下ろしインスパイアビジュアル＆TVアニメ化決定記念ムービー解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

若い女性を中心に熱狂的な支持を集める本格K-POP漫画「ガールクラッシュ」がTVアニメ化されることが決定した。日本でK-POPをメインテーマとしたTVアニメが制作されるのは、本作が初となる。企画・プロデュースを担うのはTBSテレビ・ENISHIYAで、TBSほかにて放送予定。2社が強力なタッグを組み、K-POPアイドルの世界で輝こうとする少女たちの物語を届ける。

原作は、タヤマ碧が描く、K-POPアイドルを目指す少女たちの青春群像劇。2019年、新潮社のファッション誌「ニコラ」と漫画誌「コミックバンチ」が共同で立ち上げたLINEマンガ内レーベル「コミックニコラ」で連載が開始されると、若い女性を中心に瞬く間に話題沸騰。電子書籍は第8巻まで、読者の熱い声に応えて2025年4月から刊行が始まった紙版コミックスは第4巻まで発売されており、シリーズ累計部数は90万部を突破。その人気は国外にも広がっており、2021年には「ガールクラッシュ（韓国語版）」が、K-POPの本場・韓国の「2021 RIDIBOOKS COMIC AWARD」で「今年の新作賞」を受賞するなど、世界からも注目を集めている。

TVアニメ化決定を受け、原作者・タヤマ碧から喜びのコメントが到着した。

また、『ガールクラッシュ』のアツさが詰まったインスパイアビジュアル＆TVアニメ化決定記念ムービーが解禁。TVアニメ化決定を受けてタヤマ碧が描き下ろしたインスパイアビジュアルには、主人公・百瀬天花（ももせてんか）がカッコ良く魅力的な眼差しでこちらを見据える姿を中心に、作中での印象的な天花のセリフが散りばめられており、作品の持つ熱量、リアリティ、そして天花の“まっすぐな強さ”が伝わる１枚となっている。さらに、TVアニメ化決定記念ムービーも同時公開。インスパイアビジュアルを中心に原作のカットで構成された映像を通じて、最高にクールでアツい物語の幕開けを感じてほしい。

＜タヤマ碧（原作） コメント＞

「ガールクラッシュ」アニメ化が決定しました！

毎回シナリオを拝見するたびにワクワクしています。

作品を深く理解し、大切にしてくださっているスタッフの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。

天花が歌って踊る姿を見られる日が待ち遠しいです。

ぜひみなさまも楽しみにお待ちください！

●作品情報

TVアニメ『ガールクラッシュ』

放送情報：TBSほかにて放送

【スタッフ】

原作：タヤマ碧「ガールクラッシュ」（新潮社バンチコミックス刊）

企画・プロデュース：TBSテレビ・ENISHIYA

原作情報

「ガールクラッシュ」

原作：タヤマ碧

連載：LINE マンガ（※現在は休載中）

電子書籍：１〜8巻好評発売中

紙版：１〜４巻好評発売中

©タヤマ碧・新潮社／「ガールクラッシュ」製作委員会

関連リンク

『ガールクラッシュ』公式X

https://x.com/girlcrush_comic