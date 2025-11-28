大谷とダルビッシュが今季初の対決！結果は？【クイズ】

8月18日のドジャース vs パドレスで、今季初の対決となった大谷とダルビッシュ。大谷がヒットを放ったのか、それともダルビッシュが抑えたか。プレイバックで確認してみよう。

大谷、1回裏にライトへのヒット【プレイバック】

※以下、2025年8月18日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月18日のパドレス戦に1番・指名打者で先発出場した。

パドレスの先発・ダルビッシュ有とは今季初の対決となった大谷は、1回裏の第1打席で5球目を打ってライトへのヒットを放った。

さらにこの回、ドジャースは4番 フレディ・フリーマンと6番 アンディ・パヘスがホームランを叩き込み4点を先制した。

2回裏の第2打席は初球を打ってレフトフライ、5回裏の第3打席は空振り三振、7回裏の第4打席はセンターフライに倒れた。

この試合、4打数、1安打、0打点、打率は.283となった大谷。チームも勝ち越し、5対4で勝利した。