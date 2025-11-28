内燃機関を求めるファンの声に応えて

アバルトは、新型のフィアット『500ハイブリッド』をベースにしたガソリンエンジン搭載のホットハッチの導入を検討中だ。欧州部門責任者がAUTOCARの取材で明らかにした。

【画像】高性能化は望める？ 都市部に特化したニューモデル【フィアット500ハイブリッドを詳しく見る】 全33枚

アバルトは現在EVのみを販売しており、ガソリンエンジン搭載の『595』と『695』は2024年8月に生産終了した。これらのベースとなった先代のフィアット500も同時に生産終了している。



しかし、現行の『500e』と『600e』に対する顧客の反応を受け、戦略の見直しを迫られた。

「アバルトのお客様は、パワーだけでなく、基本的に自らの手で改造するため内燃機関を求めています。EVではそれができません。彼らにとっては制約なのです。エンジンや燃料に手を加えられない。そのため、アバルトのファンは不満を抱いているのです」と、フィアットとアバルトの欧州部門を担当するガエターノ・トレル氏は述べた。

実際、ガソリンモデルの生産終了後、アバルトの販売台数は大幅に減少している。英国自動車製造販売者協会（SMMT）のデータによると、今年に入って英国での販売台数は273台にとどまる。前年同期の954台から減少したほか、2018年の5631台と比べると大幅な落ち込みと言える。

トレル氏は、新型500ハイブリッドのプラットフォーム（500eと共通）が理論上はより高い出力に対応可能だと認めた。しかし、最高出力65psの自然吸気1.0L 3気筒では「それを実現できない」という。

500ハイブリッドは市街地走行を主眼に置いた設計のため、0-100km/h加速は16.2秒と、かなり抑えた性能となっている。また、このエンジンは2000rpmからリニアにパワーを発揮する特性を持ち、高回転を求めるアバルトのドライバーには不向きだという。

アバルトには、500ハイブリッドにどのエンジンを移植するか、あるいは既存の1.0Lユニットをいかに強化するかという大きな課題が残されている。

プラットフォームはもともと小型モーターを搭載するフィアット500e専用に設計されたため、既存の1.0Lエンジンより大幅に排気量をアップしたり、冷却性能を向上させたりする余地はほとんどない。

また、ニッチ製品であるアバルト500の開発には費用対効果というハードルも存在する。

それでも「挑戦しています」とトレル氏は語った。

新型アバルト500が実現するかどうかは現時点では定かではない。しかし、トレル氏の発言は、アバルトが「EVのみを販売する」という従来戦略から脱却する可能性を示唆するものだ。500や600だけでなく、計画中の将来モデルにも大きな影響を及ぼすことになりそうだ。