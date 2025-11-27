トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！ 「デザインがイイ」「乗っている人がイケメンに見える」と評判に！ 「四駆仕様」もあってファミリーカーに“最高にちょうどいい”「3列ミニバン」とは！

トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！

トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。

2001年の初代登場以来、日本のミニバン市場で圧倒的な人気を誇るヴォクシーは、直近の改良で大きな注目を集めています。

ファミリーカーに最適な「ヴォクシー」！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新ヴォクシー」です！（30枚以上）

初代ヴォクシーは、それまでの商用車ベースのミニバンとは一線を画し、FF（前輪駆動）プラットフォームの採用によって低床化と居住空間の拡大を実現。ちょうど良いボディサイズや、便利な両側スライドドア、3列シートの高い実用性が評価され、激戦区のミニバン市場において確固たる地位を確立しました。

2022年1月に発売された現行の4代目モデルでは、TNGAプラットフォームの採用により、車両としての基本性能が大幅に進化。さらに、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能も熟成され、安全性が飛躍的に向上しています。

現行ヴォクシーは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm-1925mm、ホイールベース2850mmというサイズで、先代よりも全幅が広がり、全グレードが3ナンバーサイズとなりました。

パワートレインは、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンの2種類が設定され、いずれもCVTと組み合わされます。駆動方式は2WD（FF）を基本とし、どちらのパワートレインでも4WD（ハイブリッドはE-Four）が選択可能です。

9月の改良では、装備の見直しやボディカラーの変更が実施され、商品力がさらに高められました。

さらに、すべてのグレードで「ETC2.0ユニット」と「バックガイドモニター」が標準装備となったほか、上級グレードには「ディスプレイオーディオPlus」が標準装備され、装備内容が一段と充実しています。

また、これまではオプションパッケージに含まれていた「デジタルインナーミラー」と「ブラインドスポットモニター」が単独オプションとして選択可能となり、ユーザーのニーズに合わせて選択肢が広がりました。

加えて、車内のコンセントを車外でも使用できる「給電アタッチメント」が新たに設定された点も注目されます。

一方、ボディカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」の4色に絞り込まれました。

グレード構成もシンプルになり、ハイブリッド仕様とガソリンエンジン仕様ともに、ベーシックな「S-G」と上級の「S-Z」の2グレード展開です。乗車定員は、S-Zが7人乗りのみで、S-Gは7人乗りと8人乗りから選べます。

改良を受けた新しいヴォクシーの車両価格（消費税込）は、381万5900円から421万9600円です。

ヴォクシーはネット上で幅広い反響を呼んでいます。

まずデザイン面では、「見るからに強そうなデザインが良い」「特に顔は国産車ナンバーワン」といった、精悍な二段のヘッドライトを備えた迫力ある外観に対する高い評価が目立ち、「ヴォクシーに乗っている人ってイケメンに見える」という声も聞かれました。

そのほか、「やっぱり総合的にはヴォクシーがちょうどいい」と、そのバランスの良さを再評価する意見が多く見られます。

改良内容については、「オプションが標準になったのにお得感がある」「実質的な値下げと考えてもいいのでは」と、装備の充実化を歓迎する声が上がっています。

一方で、デザイン以外への要望も聞かれました。具体的には、「最新のクルマとしては液晶メーターが小さく感じる」「液晶モニターはもっと大きくしてほしかった」といった、ディスプレイサイズへの不満や、「テールライトをもっと明るくしたり、ウインカーもLED化されるのに期待していた」という灯火類へのさらなる進化を望む声もありました。

価格面に関しては、初代モデルとの比較から「初代ヴォクシーは200万円台だったのに、今では実質400万円」となり、「ファミリー向けのミニバンなのに子育て世代が手を出しにくい」と車両価格の高騰を懸念する意見が寄せられています。

しかし、これに対し「今は昔と違って残価設定ローンなど買い方も豊富だし、下取りも高いから、むしろ買いやすくなった」という、現在の購入方法の多様性を指摘する意見も見られ、購入のしやすさについて議論が交わされています。