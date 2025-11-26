この冬必食♡「丸亀うどーなつ」濃厚チョコ新登場！チョコ好き必見

丸亀製麺の人気スイーツ「丸亀うどーなつ」に、この冬だけの濃厚チョコ味が登場♡2025年12月2日から販売される「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」と「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」は、生チョコ×チョコの練り込み生地とソース、仕上げパウダーの“ダブルチョコ”仕立てが魅力。寒い季節にぴったりの濃厚な口どけで、冬のおやつ時間に幸せを届けてくれます♪

濃厚ダブルチョコの新作2種が登場♡

今回の新作は、チョコを贅沢に味わえる2つのフレーバー。

「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」（370円）は、生チョコ＋チョコ生地にチョコソース＆特製チョコパウダーを重ねたリッチな味わい。

「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」（370円）は、ホワイトチョコソースとミルクパウダーでまろやかに仕上げた冬らしい優しい甘さが魅力です。各5個入りで、冬のおやつにぴったり♪

西洋菓子舗不二家の限定福袋！ペコちゃん人形＆人気商品を詰め合わせ

人気の定番2種も含む全4種ラインアップ

新作チョコ2種に加えて、香ばしい「きなこ味」（300円）と、優しい甘さが楽しめる「きび糖味」（300円）も引き続き販売中。

どれも5個入りで、家族や友だちとシェアしやすいのもうれしいポイントです。

ラインアップが揃う冬だけのお楽しみで、その日の気分に合わせて味を選ぶのも楽しくなります♡

“もっちもち”食感が心までほぐれる理由

丸亀製麺独自の“しあわせもっちもち製法”により、うどん生まれならではの弾力食感を実現。

※3の脳波検証実験では、このもっちりとした食感がリラックスにもつながる可能性が示されており、心まであたたまるような一口に。

冬のひと休みに、お部屋でほっとくつろぐお供としてもおすすめです♪

※3 丸亀製麺では「もちもち」が人の感性に与える影響について独自の研究を行っており、脳波測定を用いた検証実験を通して「丸亀うどーなつ」のもっちもちの食感がリラックス感の醸成やストレス軽減、集中力の向上に影響する可能性があることが判明しました。

2025年1月「もちもち きもち 研究所」脳波検証実験より

冬に寄り添う濃厚スイーツで心ほぐれる時間を

寒い季節にうれしい濃厚な甘さと、うどん生まれのもっちもち食感が魅力の「丸亀うどーなつ」。

新作のチョコ2種（各370円）に加え、きなこ味・きび糖味（各300円）も揃う全4種のラインアップで、冬のおやつ時間がもっと楽しく♡

全国の丸亀製麺で販売されているので、心までほぐれるような甘いひとときをぜひ味わってみてください♪