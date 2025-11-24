º£²Æ¤Ë¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÂÐÀï¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç4-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£

¸½ºß¤â²þ½¤¹©»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¼ó°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎÁª¼ê¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ø¾ï¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»î¹çÃæ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁª¼ê¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥³»ÄÎ±¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥È¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£

¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊä¶¯¤È¤·¤Æ¥Ë¥³¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¸Ä¿Í¹ç°Õ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ±Áª¼ê¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È2034Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£