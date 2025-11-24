今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、飼い主さんのお膝で爆睡していた猫ちゃん。お昼のひととき、ソファでのんびりお昼寝を楽しんでいた飼い主さん。ほんの少し目を閉じたつもりが、気がつけば膝の上には愛猫の姿が…。

しかもその猫ちゃん、スヤスヤどころか「グーッ」と可愛いイビキをかきながら熟睡していたそうです。でも、ここで飼い主さんにとって予想外な事態が発生したそうです。投稿はXにて、95.9万回以上表示。いいね数は2.5万件を超えました。

【動画：ソファでくつろいでいたら、膝の上でネコが…思わず笑みがこぼれる『尊い瞬間』】

緊急で動画を回してます！？

今回、Xに投稿したのは「なごみ庵」さん。

飼い主さんが午後からの休みにソファでくつろいでいたところ、猫ちゃんがそっと膝の上にやってきたとのこと。「せっかくだし、このまま一緒に昼寝しよう」と思ったのも束の間、猫ちゃんはあっという間に夢の中へ。

そして次の瞬間、聞こえてきたのは「スピー…」というイビキの音。猫ちゃんのイビキを初めて聞いたという飼い主さんは、その可愛さに思わず頬が緩んでしまったそうです。

ただし、問題はここから。実はこのとき、飼い主さんはトイレを我慢していたとのこと。しかし、膝の上でぐっすり眠り込んだ猫ちゃんを起こすわけにもいかず…。結局、飼い主さんはトイレに行きたいのを30分以上必死に我慢する羽目に。緊急で動画を回しています…とは、トイレに行けなくて緊急事態に陥っている…という意味だったみたいですね。

予想外な緊急事態にX民も爆笑

トイレに行きたい飼い主さんのお膝の上で爆睡していた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい！思わずスマホのボリューム上げました！」「うらやましいですが確かに緊急事態ですね」「トイレ、1時間くらいは行かなくても大丈夫ですよ」などの声が多く寄せられていました。

結局、飼い主さんが人としての尊厳を死守できたかどうかは不明なまま。きっと、なんとかなったと思われます…たぶん。飼い主さん的には大変なトラブルでしたが、猫ちゃんにとっては他人事。もしかすると、今日も飼い主さんのお膝に乗ってイビキをかきながらお昼寝しているのかもしれませんね。

写真・動画提供：Xアカウント「なごみ庵」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。