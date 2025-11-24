【ラ・リーガ第13節】(Estadio Manuel Martínez Valero)

エルチェ 2-2(前半0-0)R・マドリー

<得点者>

[エ]アレイクス・フェバス(53分)、アルバロ・ロドリゲス(84分)

[R]ディーン・ハイセン(78分)、ジュード・ベリンガム(87分)

<退場>

[エ]ビクトル・チュスト(90分+6)

<警告>

[エ]ダビド・アッフェングルーバー(57分)、ビクトル・チュスト2(68分、90分+6)、アレイクス・フェバス(88分)、エデル・サラビア(68分)

[R]キリアン・ムバッペ(90分+9)

観衆:31,024人