エルチェvsR・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第13節】(Estadio Manuel Martínez Valero)
エルチェ 2-2(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[エ]アレイクス・フェバス(53分)、アルバロ・ロドリゲス(84分)
[R]ディーン・ハイセン(78分)、ジュード・ベリンガム(87分)
<退場>
[エ]ビクトル・チュスト(90分+6)
<警告>
[エ]ダビド・アッフェングルーバー(57分)、ビクトル・チュスト2(68分、90分+6)、アレイクス・フェバス(88分)、エデル・サラビア(68分)
[R]キリアン・ムバッペ(90分+9)
観衆:31,024人
