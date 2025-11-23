¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¥¢¥Þ¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¡Ö¼êÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤Ï¡©
NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Îµ¨Àá¡Ù¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¢¥Þ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹õÌø¤µ¤ó¡£¹õÌø¤µ¤ó¤¬¤ªÊÖ¤·¤ËÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï»³ÅÄÍÎ¼¡¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ø°¯ÈþÀ¶¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢2024Ç¯9·î5ÆüÈ¯¹Ô¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Î¥¢¥Þ¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç
¤¿¤Þ¤Ë¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×
»³ÅÄ¡¡°¯Èþ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Â¿¤¯¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£°ìÅÙ¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Öº£¤Ç¤ÏËÍ¤ÏÆÉ½ñ²È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¾î¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡ËÍ¤é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤ÊÆÉ½ñ²È¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Å°»Ò¤µ¤ó¤¬´«¤á¤é¤ì¤¿¡©
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ÖËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤ò¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¯¥Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¤â¤«¤Ê¡©
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤À¼¤Ç¡Ø¤³¤Î¥¢¥Þ¡ª¡Ù¡Ø¥Æ¥á¥¨¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¡»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¢¥Þ¡×¤È¤«¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÅ¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜ¤Ç¤âÆÉ¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¡Ö¾åÅù¤À¤è¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö²¿¤Ë¤â¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿Æ¤·¤¯¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤¬¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤³¤·¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¿Í´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤À¤«¤é¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤Î¿Í¤ËºÇ½é¤ËÆÉ½ñ·Ð¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤¬¤¤¤¤¤È¤ª»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë