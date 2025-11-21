冷え性さん必見！紗栄子が愛用する温活グッズ「これにつきます」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』という動画を投稿。リアルに使ってる商品を披露する中で、紗栄子さんが「愛してる」とコメントするほど愛用している“温活グッズ”をご紹介します♪

動画内で、冷え対策・温活の話題になると、紗栄子さんが「お湯の力！これにつきます」と取り出した商品がこちら！

◼︎”濡れない”足湯

クロッツ / やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ 税込17,600円（公式サイトより）

どんなに靴下を重ねても温まらない…そんなお悩みに応えてくれる、足用の湯たんぽ。足先からじわじわと全身を温めることができます。

ショートタイプのブーツのような形はウエットスーツ素材でできており、お湯を注いで履くだけで、足元から体全体がじんわりあたたまり、まるで足湯に浸かっているような安心感を味わえるんだそう。

カラーやサイズも豊富！紗栄子さんはレッドカラーを愛用されているようでした。

◼︎お湯の力で温める！

紗栄子さんは「もうマストアイテムこれは！」「愛してます」と、毎日のように使用しているとコメント。

そして、モデル業では衣装の関係でどうしても体が冷える時があると説明しつつ、「そうなった時湯船につかるか足をあっためるか、足湯たんぽで。この2つでだいぶ暖が取れるから」「1番手っ取り早いのはホントにお湯の力」と力説されていました♪

動画では、このほかにも、紗栄子さんが日々の愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。。