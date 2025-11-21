【「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」新軸色】 12月1日 発売 価格：1本 1,100円 軸色： 0.38mm：ソフトピンク、アイボリー 0.5mm：オリーブグリーン、スレートグレー、ナイトブルー、コーラルオレンジ、クリームイエロー、ラベンダー、コバルトグリーン、アイボリー 0.7mm：スレートグレー、ナイトブルー、コバルトグリーン

三菱鉛筆は、「JETSTREAM (ジェットストリーム)」シリーズより「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」の新軸色を12月1日に発売する。価格は1,100円。

「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1」は5機能を搭載し1本でマルチに使える油性ボールペン。従来はかっちりとした印象のあるラインアップだったが、「仕事や作業中に使用していると気分が上がる」ものや「自身の服装に自然に合わせられる」ものへのニーズが高まっていることを踏まえて、リニューアルが行なわれる。

幅広い色相をカバーする軸色のラインアップで、光沢のあるものやマットな質感のものがあり、好みに合わせて選ぶことが可能。ビジネスからカジュアルまで幅広く使用できる。

またラバーグリップを軸色と合わせたラインアップを拡充し、手帳や小物などの持ち物や服装に合わせてカラーグリップの軸を選んだり、黒グリップ搭載の軸ですっきりとした印象にしたりと、シーンや好みに合わせて選択できるようになる。



