2026Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢´Ñ¸÷¼þÍ·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖIBARAKI is Blossoming Ìô²°¤Î½äÍ·Ï¿¡×¤¬³«ºÅÃæ¤À¡Ê12·î29Æü¡Á1·î3Æü¤ÏµÙ»ß¡Ë¡£
2025Ç¯²Æ¤«¤é¡¢¡ÖIBARAKI is Blossoming¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë°ñ¾ë¸©¡£
Ìô²°¤Î½äÍ·Ï¿¤Ï¡¢¸©Æâ10¤«½ê¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤À¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¸åµÜ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÕá´±¡¦¿Ñ»á¤¬¡¢ÆÇ¤ÈÌô¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¤ò»ý¤Ä²Ö³¹°é¤Á¤ÎÌô»Õ¡¦ÇÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤Î¤¿¤áÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡©
°ñ¾ëÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼î¶Ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡¢²ÖÂ«¤òËÂ¤°¤è¤¦¤ÊÎ¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÈª¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤äÊ¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢°ñ¾ë¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ÖÂ«¡×¤È¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡ÖÇÇ¤ÎÄ¬É÷¥³¡¼¥¹¡×¤¬5¤«½ê¡¢¡Ö¿Ñ»á¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¥³¡¼¥¹¡×¤¬5¤«½ê¤ÎÁ´10¤«½ê¡£³Æ½ê¤Ç¤Ï»ÜÀß¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüÎ©»Ô¤«¤ß¤ÍÆ°Êª±à¤Ê¤é¥«¥Ð¤ÈÇÇ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡¢·ë¾ë»Ô´Ñ¸÷Êª»º¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤é»Ô¤Î¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë·ë¾ëÄÝ¤ÎÈ¿Êª¤ò»ý¤Ä¿Ñ»á¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÌµÎÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹¥¤¤Ê½ç½ø¤Ç¸©Æâ¤ò½ä¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡ÖÌô²°¤Î½äÍ·Ï¿¡×¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
³Æ¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤ë¤È¡ÖÃ£À®¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬²¡¤»¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¡ÊÇÇ¥³¡¼¥¹¤ÏÇÇ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿Ñ»á¥³¡¼¥¹¤Ï¿Ñ»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³¨ÊÁ¤¬½Å¤Ê¤ë¡Ë¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿10¤«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢°ìÉô¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡ÊÁ´3¼ï¤«¤é¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò²Ä¡Ë¤âÌã¤¨¤ë¡£
¡ÖÇÇ¤ÎÄ¬É÷¥³¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Î©Îò»Ë´Û¡¢¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É °ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡¢¤Û¤·¤¤¤â¿À¼Ò¡¢°ñ¾ë¸© Å·¿´µÇ°¸Þ±ºÈþ½Ñ´Û¡¢ÆüÎ©»Ô¤«¤ß¤ÍÆ°Êª±à¡£
¡Ö¿Ñ»á¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¥³¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÅÚ±º¤Þ¤Á¤«¤ÉÂ¢¡ÖÂçÂ¢¡×¡¢°ñ¾ë¶õ¹Á¡¢³Þ´Ö¹©·Ý¤ÎµÖ¡¢·ë¾ë»Ô ´Ñ¸÷Êª»º¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÃÞÇÈ»³¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´Û¡£
11·îÃæ¤Ï¹ÈÍÕ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¡£
°ñ¾ë¸©¤Î¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö´Ñ¸÷¤¤¤Ð¤é¤¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢àºé¤¸Ø¤ëá°ñ¾ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©