＜子連れダブル不倫じゃ〜ん？＞「私なにかしたっけ…？」不穏な影【第3話まんが：疑惑ママの気持ち】
私はユウコ。旦那と現在幼稚園児で年中のモモを育てています。私はいわゆるオタクで、どちらかというとインドア派、性格も暗い方です。旦那とは、勇気を出して1人で行ったオタクのイベントで出会いました。私と同じような性格をしている旦那に安心感を覚えたのです。こんな性格なので、モモのためにママ友を作ることはムリなんじゃないかと思いましたが、ミユキさんと出会えたことで世界が一変したのです。
人見知りの私は最初ママ友ができず、習い事で一緒だったミユキさんが話しかけてくれて仲良くなりました。ミユキさんはママ友が多く、私にもいろいろな人を紹介してくれて、おかげでママ友も増えました。ミユキさんとは家族ぐるみで仲良くしてもらっていて、とても感謝していたのです。
平穏に過ごしていたはずなのに、最近……どうもママ友たちにこそこそとウワサされている気がします。 あからさまに遊びのお誘いが減り、私を見てなにかしゃべっているような居心地の悪さを感じるのです。なんだろう……私なにかしちゃったかな？ それともモモが誰かとトラブルを起こしたのかも……といろいろ考えてしまいます。
今までは普通に接してくれていたママ友が、急に態度を変えました。学生のころに何度か感じたあの雰囲気……みんなが私を避けて、まるで腫れ物に触るような態度です。
思い当たることはありませんが、私が鈍感なので、もしかしたら気が付かないうちになにかしてしまったかもしれません。
当たり前のようにみんなで遊んでいた公園も、今ではとても恐ろしい場所のように感じます。
けれどモモに「遊んではダメ」とは言えず、寄った公園で怖い顔をしたママ友・リリカさんに話しかけられたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
