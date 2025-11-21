M!LKの山中柔太朗と超特急の髙松アロハがW主演を務める『純愛上等！』の公開日が2026年2月13日に決定し、追加キャストとしてFANTASTICSの堀夏喜の出演が発表。あわせて主題歌を山中と髙松による映画特別ユニット“鶴 and 亀”が担当することが明かされ、本予告が公開された。

2024年12月、コミックシーモアにて独占配信開始と同時に実写映画化が発表された本作は、白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるアタマ・亀井円による、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。『別に、友達とかじゃない』、『ひだまりが聴こえる』（テレビ東京系）、『カプカプ』（テレビ東京系）などの八重樫風雅が監督を務め、『みなと商事コインランドリー2』（テレビ東京系）の監督を務めた川崎僚が脚本を手がける。

クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤美鶴をM!LKの山中、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井円を超特急の髙松がそれぞれ演じる。共演には、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、葵揚、黒澤諒、大川泰雅、早瀬圭人、閏木ときたかが名を連ねている。

FANTASTICSのパフォーマーとして活躍する堀が演じるのは、美鶴（山中柔太朗）と円（髙松アロハ）の関係に切り込む貴明というキャラクター。堀は本作の出演に際し「今回、謎が多く映画の中でも話の鍵になるような貴明という役を演じさせていただき、とても嬉しく思います。主演の山中柔太朗さんと髙松アロハさんをはじめとする素敵なキャストの皆さんとご一緒させていただき光栄です。この物語のなかにおいて、貴明がどのように登場するのか是非楽しみにしていてください」とコメントを寄せている。

公開された本予告では、特報で強く打ち出されたアクション＆ヤンキー要素に加え、美鶴と円の日常を切り取った描写やキュン距離な料理シーン、食卓を囲む穏やかな姿など、“純愛”の側面がより深く描かれている。しかし、映像の後半では一転。電話越しから聴こえてくる「だーれだ」の声とともに、作品はシリアスな空気へと激変する。この緊迫した空気の鍵を握るのは、出演が発表された堀演じる貴明だ。美鶴と円の純愛をかき乱す、謎多き貴明の存在が、物語や2人にどのような影響を与えるのか。

本予告とともに発表された主題歌は、佐藤美鶴役の山中と亀井円役の髙松で結成された映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」が担当。2000年にリリースされたhitomiの楽曲「LOVE 2000」をカバーする。

あわせて公開された場面写真では、台所で手を取り合い料理をする美鶴と円の穏やかな日常や、普段クールな美鶴が嬉しそうにスーパーボールを見つめる表情を切り取ったカット、信頼している露木に飛び乗る円、そして円軍団と紅高生の賑やかな日常の1コマなどが切り取られている。一方で、遠くに何かを見つめ雨に打たれる円やナイフを手に持つ貴明の緊迫感のあるカット、美鶴の幼なじみである本田と何やら不穏な空気が漂う美鶴、白高生3人組の煽りカットなど、“純愛”と“シリアス”な展開が交錯する本作の多面的な魅力を垣間見ることができる。

また、11月21日10時からムビチケ前売券（オンライン）も販売開始となる。

・堀夏喜（FANTASTICS）コメント

（文＝リアルサウンド映画部）