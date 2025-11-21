元世界王者が33歳に

フィギュアスケートの2022年全米女王マライア・ベルさんが現地時間19日、自身のインスタグラムを更新。交際しているブランドン・フレイジャーさん（ともに米国）の33歳の誕生日を祝福した。ツーショット写真に祝福の声が相次いでいる。

ベルさんが投稿したのは、私服姿のフレイジャーさんと肩を寄せ合うツーショット写真。2人とも笑顔を浮かべている。文面では「私の大好きな人、お誕生日おめでとう 愛してるよブランドン」とメッセージを添えて、同日に33歳の誕生日を迎えたフレイジャーさんをお祝いした。

ファンからは「最高に可愛いカップル!! お互いを見つけられて本当に良かった!!」「可愛すぎるわ」「ブランドン、誕生日おめでとう！ いつも最高のサポートだね！」「誕生日おめでとう！ 2人に多くの恵みがありますように」「あなた方のエキシビションプログラムが全米選手権には必要だ！」「ブランドン、誕生日おめでとう！ あなたが恋しているのを見られてとっても嬉しいわ 2人に幸運を！」と祝福が送られている。

ベルさんは、2022年北京五輪で10位。同年の世界選手権で自己最高の4位となった後、現役引退を発表した。一方、フレイジャーさんは、アレクサ・クニエリムさんとのペアで2022年世界選手権を制覇。同年の北京五輪で6位入賞し、団体戦では金メダルを獲得した。2023年に現役引退を発表した。



（THE ANSWER編集部）