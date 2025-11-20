Image: FOREST FIELD

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

日々の暮らしにあると便利なユーティリティで、かついざという時にも防災アイテムとして頼れるモノ。

「EA25」は、まさにいつでも頼りになる多機能なLEDライトです。さっそくそのスペックを見ていきましょう。

明るさ、軽さ、すべてを兼ね備えた仕様

Image: FOREST FIELD

たとえば光量の大きさなど、スペックの尖ったLEDライトならほかにあるでしょう。

「EA25」の注目すべきポイントは、明るさ、性能、強さ、携帯性の4つを高い次元で揃えているところ。災害時に必要なすべての要素を備えているので、とにかく安心。

最大3000ルーメンの明るさ

Image: FOREST FIELD

大光量3000ルーメンで照射できるターボモードを搭載している「EA25」。驚くほど明るく、真っ暗闇でも安心して歩くことができます。

最長250メートルまで到達する照射距離と合わせて使えば、どんな場所でも安心です。

Image: FOREST FIELD

「EA25」は5段階に照度調整ができる仕様になっていますが、満充電から連続照射時間は、なんと最大で約10日間。一番明るいターボモードの場合だと2.6時間となります。

また、ストロボモードやSOSモードも搭載しているので、緊急事態でも強い味方です。

圧倒的な明るさと性能！アウトドアから防災の備えに、超高性能タクティカル懐中電灯 17,150円 【数量限定 30％OFF】EA25 1点 商品をチェックする

汎用リチウムイオンバッテリーなので電池交換可能

Image: FOREST FIELD

充電可能な、大容量5000mAhリチウムイオンバッテリーは、汎用タイプの21700を採用。もしバッテリーが劣化しても簡単に交換でき、予備を何本か用意しておけばどんな状況でも使えます。

防水機能を維持するために、予備のOリングが付属しているのも、とても気が利いていますね。

航空機グレードのアルミニウム合金を採用したタフなボディ

Image: FOREST FIELD

「EA25」の本体には、航空機グレードのアルミニウム合金を採用。1メートルの高さから落としても問題ない耐久性を保持しています。また、IPX-8相当の最上級防水仕様なので、雨はもちろん、水中での使用も問題ありません。

さらにヘッド部には、ガラスブレーカー機能まで装備。閉じ込められた車内、家屋からの脱出にも対応できます。

携帯しやすいコンパクトなボディ

Image: FOREST FIELD

充実した高機能を誇る「EA25」は、コンパクトなサイズにも要注目。ポケットに放り込んでおくこともできますし、重量約75gなので重量感もありません。

起動しないようにロックを掛けておいたり、暗闇の中でも探しやすいようにビーコンを点滅させておくことも可能。使い勝手の良さにも配慮されています。

要注目タクティカルライト「EA25」は、アウトドアレジャー、防災、防犯など、さまざまな状況で活用できる頼もしい相棒となってくれるアイテム。

きっと、あなたの身の安全をしっかりサポートしてくれるでしょう。

圧倒的な明るさと性能！アウトドアから防災の備えに、超高性能タクティカル懐中電灯 17,150円 【数量限定 30％OFF】EA25 1点 商品をチェックする

>> 圧倒的な明るさと性能！アウトドアから防災の備えに、超高性能タクティカル懐中電灯

Image: FOREST FIELD

Source: CoSTORY