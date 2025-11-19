Amazonでは毎日タイムセールを開催中。ロボット掃除機の人気シリーズ「ルンバ（Roomba）」もセール価格で販売されています。

全自動充電ステーション搭載のロボット掃除機が45％オフ

iRobotが販売する「ルンバ Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」が、45％オフの54,747円（税込）でAmazonにて販売中。

↑「ルンバ Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

「ルンバ Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」は、掃除機がけと水拭き掃除を同時に行える全自動ロボット掃除機。

従来モデル「ルンバ 600」シリーズから70倍になった吸引力や毎分200回転するDualClean モップパッドやスマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシにより、小さなゴミやコーヒーのシミなど様々な汚れをより綺麗に清掃可能。特に、水拭き掃除は標準的な拭き掃除モードに比べて2倍の拭き取り力の実現をうたいます。

また、「ClearView LiDAR」により、部屋の間取りを学習することで家具や壁などの障害物をよけながら無駄のない清掃ルートを構築。前方にカーペットを検知するとモップパッドが自動でリフトアップするため、段差やカーペットも気にせずフロアをまたいでの清掃が可能です。

↑パワフルな吸引力で隅々まできれいに。

さらに、付属のAutoWashステーションも大きな特徴の1つ。約75日間ゴミを自動で紙パックに回収し、お掃除のたびに自動でモップパッドの給水・洗浄・乾燥と充電を行ってくれるため、こまめなお手入れが不要なところも魅力です。

↑AutoWashステーションでお手入れも楽々。

専用アプリ「Roomba Home」と連動させれば遠隔操作も可能に。カスタム清掃ルーティンの設定や清掃時間の予約、フィルターの状態確認などにも対応しています。なお、操作方法は音声操作やボタン操作など計3パターンに対応します。

お手入れが簡単な全自動ロボット掃除機「ルンバ Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」を、この機会にお得にゲットしてみてはいかがでしょうか。

