ME:Iが新アー写真公開、新曲「LとR」配信決定
ガールズグループME:Iが新たなアーティスト写真を公開し、2026年1月9日（金）にTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期オープニングテーマの新曲「LとR」の音源を配信することを発表した。
本楽曲はTBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンの”LとR”に例えて表現した歌詞が特徴的。
さらに、新たなアーティスト写真も解禁。冬の凛とした冷たさと、楽曲が持つ温かい雰囲気を両立させたムードで撮影が行われたとのこと。自然体で飾らないメンバーの表情を大切にし、ME:Iの新たな一面を引き出す仕上がりとなっている。
なお、12月13日（土）14日（日）には、自身初の全国アリーナツアーのアンコール公演として「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ”THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO」の開催を控えている。
