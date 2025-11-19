100均でとんでもない新作が爆誕！文具屋さんで買ったら1000円はしそう…ぷちキャビネット

なんだか机の上がごちゃごちゃ…。そんなときはダイソーの文具売り場で購入できる、引き出しケースがおすすめです。とにかく多機能で、さまざまなものをひとまとめにできるスグレモノ。しっかりと大きさがあって大容量なのに、お値段は驚きの550円（税込）です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：多機能引き出しケース（仕切板付）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480828411

これが500円はうそでしょ？！コスパの良すぎるダイソーの『多機能引き出しケース』

ダイソーの文具売り場でとんでもないアイテムを見つけちゃいました！その名も『多機能引き出しケース（仕切板付）』。

ざっくりと文房具や、ハンドメイドの道具などをまとめるのに便利そうな収納アイテムです。

なんとこれ、お値段は驚きの550円（税込）。1,000円商品でもおかしくない多機能アイテムなので、この価格はつい二度見してしまいました。

あれもこれも全部ひとまとめに！卓上がスッキリする便利収納

右上には自由に仕切り位置を変更できるスペースが！

収納したいものに合わせて、自分で調整ができるのでかなり自由度が高いですよ。

その下には、中身の見える透明な引出し。引き出しにはストッパーがしっかりとついているので、脱落しないようになっています。

限界まで引き出して、斜めにすることで取り外すことは可能なので、掃除をしたいというときも問題ありません。

左側は棚板が斜めについているため、ペンなどの文房具が取り出しやすい作りに。ペンはもちろん、ネイル用のブラシや、ハンドメイドの工具などを収納するのにも便利そうです。

無駄のないシンプルデザインなので、どんなインテリアにもなじみやすいのがポイント。卓上収納に困ったら、ひとまずは『多機能引き出しケース（仕切板付）』をチェックしてほしいという万能アイテムです！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。