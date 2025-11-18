1ËÜ12Ëü±ß¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬°ì½Ö¤ÇÇä¤ì¤ë¡Ä´ä¼ê¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤Ž¢ÆîÉôÈþ¿ÍŽ£¤¬28Ç¯¤«¤±¤Æ³¤³°¥»¥ì¥Ö¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¢£Æó¸Í¤«¤é´ä¼ê¡¢Á´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¡¢²È¶È¤Î¼òÂ¢¤ò·Ñ¤°°Õ»×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É66¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÆüËÜ¼ò¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¡ÖÆîÉôÈþ¿Í¡×¡Ê´ä¼ê¸©Æó¸Í»Ô¡Ë¤Î5ÂåÌÜÂ¢¸µ¡¦µ×»ü¹À²ð¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î½Õ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Ø¤ÎÃ»´ü¸ì³ØÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¡£¼êÅÚ»º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÀä»¿¤·¡¢¡Ö¼òÂ¢¤ò·Ñ¤°¤Ù¤¤À¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌó1¥«·î´Ö¤Ç¡¢µ×»ü¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö²È¶È¤«¤é¡ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¾úÂ¤³Ø²Ê¤ØÊÑ¹¹¡£Åìµþ¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¼«¼Ò¤Î¼ò¡ÖÆîÉôÈþ¿Í¡×¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ò¤Ï3ÂåÌÜ¤ÎÁÄÉã¤¬Æó¸Í¤«¤é´ä¼ê¸©Á´°è¤Ë¡¢ÀèÂå¤ÎÉã¤¬Á´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤ÏÀ¤³¦¤Ë¡ØÆîÉôÈþ¿Í¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Éã¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î1995Ç¯¡¢23ºÐ¤ÇÆîÉôÈþ¿Í¤ÎÀ½Â¤ÉôÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³¤³°¤Ø¤È¸þ¤±¤¿µ×»ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÎ®ÄÌ¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡È¤ªÁ°¤Î¹Ô¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÐÄ¥Èñ¤Ï¤¤¤ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¿ÆÉã¤Î¥´¥ë¥ÕÂå¤Î·ÐÈñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡È²¶¤ÏÂ¢¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È°ìÊâ¤â¾ù¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ï¡¢¤Þ¤À³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1997Ç¯¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤ÄÍûÇò¼òÂ¤¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¤ÎÅÄÃæÃÝÆóÏº¤µ¤ó¡¢ÂçÌç¼òÂ¤¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤ÎÂçÌç¹¯¹ä¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¶¨²ñÎ©¤Á¾å¤²¤Ø¤Î»²²è¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½é¤á¤ÆÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¡ÖÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¶¨²ñ¤Ï¡¢¼òÂ¢¼«¤é¤¬À¤³¦¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÆüËÜ¼ò¤ò·¼ÌØÉáµÚ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡£¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆüËÜ¼ò¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¦Î©ÇÉ¤ÊÍýÇ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ä¿©Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£°ÍÍêÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ä¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤ËÆüËÜ¼ò¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½õÀ®¶â¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Î¹Èñ¤ÏÁ´Éô¼«¼Ò»ý¤Á¡£ÆüËÜ¼ò¤Ï¼ê²ÙÊª¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î°û²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ØÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤É¤³¤Ç°û¤á¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¹¥É¾¡£2»þ´Ö¤Î»î°û²ñ¤¬1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Ê¤¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¤Îµ¡´Ø»ï¤Ë»î°û²ñ¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹á¹Á¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ý»²¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ÏÂ¿¤¤»þ¤Ç»Í¹çÉÓ24ËÜ¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÁ´¤Æ¼ê»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÍÂ¤±¤¿ÆüËÜ¼ò¤¬ÅÓÃæ¤Ç³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÎÉ¤¤¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤â¶ìÏ«¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼è°úÀè¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¼òÉÓ¤ò·È¤¨¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤¯Æü¡¹
¤³¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Í¢½Ð³èÆ°¤Ë¡ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅöÀ¡×¤òÍ¿¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤ä¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ×»ü¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¶¨²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»î°û²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤ÇÍ¢½ÐÀè¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±Ë¦¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¢¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Â¢¸µ¼«¤é¤¬¼òÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤¡¢Çä¤êÀè¤ò¤ß¤Ä¤±¤ëÆü¡¹¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶þ»Ø¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMEGU¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖMEGU¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¹âµé¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤½¤³¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤¬Âç¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢´ä¼ê¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¢¤Î¼ò¤ò¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡ª¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬»Ô¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡ÖMEGU¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆîÉôÈþ¿Í¡áÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ò¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤Ë¿»Æ©¡£¸å¤Î¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¿¿¤Î¹¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¶µ°é¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ×»ü¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥ó¥È¥Ê¡¼»á¤¬¡¢»î°û²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤ÇÆüËÜ¼ò¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¡¢Îò»Ë¡¢Ì£¤ï¤¤Êý¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤ÎÄï»Ò¡¢Â¹Äï»Ò¤È¤Ê¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¼ò¤Î»Ô¾ì¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥ó¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿ÆüËÜ¼ò¡£¸½ºß¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò»ý¤Ä²¤ÊÆ¤Î°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Á¤ç¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÚËÜ¾Ë»Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿ÆüËÜ¼òÀìÍÑ¤Î¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¤äÆüËÜ¼òÍ¢½Ð¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏÂ¿©¤ÈÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤äÆüËÜ¼ò¤Ë¹ñ¶¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Â¤¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡ÖÆîÉôÈþ¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬³°¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÌ£³Ð¤Î°ã¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¦ÆüËÜ¼ò¤ò¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Í¢½ÐÍÑ¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢³¤³°¸þ¤±¤ËÂ¤¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼Â¤ÏÍ¢½Ð¤ò»Ï¤á¤¿1997Ç¯¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¡¢¤¦¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¹á¤ê¤ò¹â¤¯¤·¤¿¼ò¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤Ð¡È³¤³°»ÅÍÍ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥Þ¥ë¥´¡¼¤¬¹ñ¤´¤È¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¤¬ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÂ¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡¡¸½ÃÏ²½¤·¤Æ¤â¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡ØÆîÉôÈþ¿Í¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
´ä¼ê¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢ÆîÉôÅÎ»á¤Îµ»¡¢ÊÆ¤È¿å¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¡£¤½¤Î¿À¿ñ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿µ×»ü¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ê¹ß¡¢Í¢½ÐÀè¤Î¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÆ±¤¸°ìËÜ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÀÖ¥é¥Ù¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ½ãÊÆ¼ò¡¡ÆîÉôÈþ¿Í¡×¤òºÇ½é¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß66¥«¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÀè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇä¤ì¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ²Á³Ê¡×¤È¡Ö³¤³°²Á³Ê¡×¤Î°µÅÝÅª¤Êº¹
Ì£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÀÚÆüËÜ¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤µ×»ü¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½ãÊÆ¼ò¤Ê¤é°ì¾£2500±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´ð½à¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£2006Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°û¤àÆîÉôÈþ¿Í¤ÎÂç¶ã¾ú½ÏÀ®¸Å¼ò¤Ï1000¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó12Ëü±ß¡Ë¡£Åö½é¤Ï¹â¤¯¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡È¹â¤¤¤«¤éÇä¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
1¥É¥ë¡á150±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤ª¤Á¤ç¤³1ÇÕ¡ÊÌó30ml¡Ë¤Ç10¥É¥ë¡¢»Í¹çÉÓ¤¬5000¥É¥ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸Ê¸Ì®¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÍÉÕ¤±¤Ï¡ÖÌ£¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢ÀºÊÆÊâ¹ç¤ä´õ¾¯À¤òÃÍÉÕ¤±´ð½à¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤Ï²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
µ×»ü¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤·¤¿³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î´¶³Ð¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëº£¤â¤Ê¤ª¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ö2024Ç¯¤Ï1Ç¯´Ö¤Î3Ê¬¤Î1¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ë¶Á¤¯Ì£¡×¤òÄÉµá¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¤³¤Î10Ç¯¤ÏÃæÆîÊÆ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«
¤³¤¦¤·¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð³ÈÂç¤â¤¢¤ê¡¢Â¢¤ÎÇä¾å¤ÏÍ¢½ÐÁ°¤ÈÈæ¤Ù3ÇÜ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤Ï¡¢À®Ä¹¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæÆîÊÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ×»ü¤µ¤ó¤ÏÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥Á¥ê¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñ¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë3²ó¤Û¤ÉÃæÆîÊÆ¤òË¬¤ì¡¢²·¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î10Ç¯¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤¹¡×
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Ç¯ÎðÃæ±ûÃÍ¤ÏÌó19ºÐÂæ¡Ê¹ñÏ¢¤ÎÀ¤³¦¿Í¸ý¿ä·× 2024Ç¯¡Ë¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡£¤¹¤Ç¤Ë¥±¥Ë¥¢¤ä¥¦¥¬¥ó¥À¤òË¬¤ì¤¿µ×»ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¤Ó¤ëÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤È¿©Ê¸²½¤¬°Û¤Ê¤ë¹ñ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¹ñºÝÇ§¾Ú¡×¡¢°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¿©ÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖNON GMOÇ§¾Ú¡×¤òÆüËÜ¼ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Î¿©»öË¡¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¥³¡¼¥·¥ã¡×¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³¤³°Í¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢µ×»ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï1¤Ä¤À¤±ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤ºñ¤êÎ©¤Æ¤Î¾õÂÖ¤ÎÀ¸¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£
¢£»þ¤ò»ß¤á¤ëµ»½Ñ¡ÖÅàÌ²¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¼ò¤Î¹á¤ê¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢²ÐÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¹âÀÇ½¥Ñ¥¹¥È¥é¥¤¥¶¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¡Ê¥È¥ó¥Í¥ëÊý¼°¡Ë¤ä¡¢Ä¶Äã²¹¤ÇÉÓÃùÂ¢¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢Í¢Á÷¤¹¤ë²áÄø¤äÈÎÇäÀè¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¼ò¤¬²á½Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºñ¤êÎ©¤Æ¤Ç¤Ï100ÅÀ¤À¤Ã¤¿Ì£¤¬70¡Á80ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Í¢Á÷´ü´Ö¤ÎÄ¹¤¤³¤³°¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢µ×»ü¤µ¤ó¤Ï¹âÃÎ¤Ç¡Ý30¡î¤ÎÉÔÅà±Õ¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ëµ¡´ï¡ÖÅàÌ²¡×¤ÇÅà¤é¤»¤¿¥«¥Ä¥ª¤Î»É¿È¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡¢º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ä¥ª¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡¡¤È»×¤¦¤Û¤É¾×·âÅª¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÅàÌ²¤ò³«È¯¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ó¤ÎÁ°ÀîÃ£Ïº¤µ¤ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÆüËÜ¼ò¤â¡ØÅàÌ²¡Ù¤ÇÅà¤é¤»¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸¼ò¤òÅà¤é¤»¤Æ¡¢²òÅà¤·¤Æ°û¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢Ì£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²òÅà¤¹¤ë¤Þ¤Ç±Ê±ó¤Ë»þ¤ò»ß¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¡£Â¢¤Î¥¿¥ó¥¯¤È¸½ÃÏ¤ò¥Û¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ºñ¤êÎ©¤Æ¤òÄ¾¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¹ÚÁÇ¤Î³èÆ°¤ò»ß¤á¡¢½ÏÀ®¤ä»À²½¤ò¥¹¥È¥Ã¥×
¡ÖÅàÌ²¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÎäÅàÊýË¡¤È°Û¤Ê¤ê¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÇµÞÂ®¤ËÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÚÁÇÈ¿±þ¤ò»ß¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¡¢¹á¤ê¤òºñ¤êÎ©¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Û¤Ü±Ê±ó¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÐÆþ¤ì¤Ç¤ÏËÉ¤®ÀÚ¤ì¤Ê¤¤½ÏÀ®¤ä»À²½¤Î¿Ê¹Ô¤âÍÞÀ©¡£¤Ä¤Þ¤êºñ¤êÎ©¤Æ¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤âÉÓ¤â³ä¤ì¤º¡¢À®Ê¬Ê¬Î¥¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²òÅà¤·¤Æ¤âÌ£¤ËÊÑ²½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼ò¤Î´ÕÄê´±¤äÍ¼±¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤â²òÅà¤·¤¿¼ò¤ò»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¹âÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤¿³ºº¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀçÂæ¹ñÀÇ¶É¼çºÅ¤Î½©¤ÎÅìËÌÀ¶¼ò´ÕÉ¾²ñ¤Ë¡¢´ä¼ê¸©¹©¶Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡ÖÅàÌ²¼ò¡×¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢¸«»ö¡ÖÍ¥Åù¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µ×»ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤òÆÀ¤¿¡£
¢£À¸¼ò¤â²ÐÆþ¤ì¼ò¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Þ¤ÞÆÏ¤±¤ë
¡Öº£¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅàÌ²¼ò¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°û¤à¿Í³§¤¬¡È¤¹¤´¤¤¡ª¡É¤ÈÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤ÏÎäÅàÊªÎ®¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¡£Í¢Á÷¤Î¤É¤³¤«¤Ç°ìÅÙ¤Ç¤â²òÅà¤µ¤ì¤ë¤ÈºÆÎäÅà¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¶È¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÎäÅà¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¸¼ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÐÆþ¤ì¼ò¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Á¥ê¤ØÁ¥¤Ç±¿¤Ö¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï6¥«·î¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÅàÌ²¡Ù¤ò»È¤¨¤Ð¡ÈÍ¢Á÷´ü´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡×
µ×»ü¤µ¤ó¤¬¡ÖÆüËÜ¼ò¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼òÉÓ¤òÊú¤¨¡¢³¤³°¤òÈô¤Ó²ó¤ê»Ï¤á¤¨¤«¤é28Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¡ÖSAKE¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤âÊ¸²½¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼òÈÎÅ¹¡¢°û¿©Å¹¤ËÎäÅà¸Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅàÌ²¼ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¤Ì¤Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
µ×»ü ¹À²ð¡Ê¤¯¤¸¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë
ÆîÉôÈþ¿Í5ÂåÌÜÂ¢¸µ
1972Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¾úÂ¤³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆîÉôÈþ¿Í¤ÇÀ½Â¤ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼ò¤Å¤¯¤êÁ´ÈÌ¤ò»Ø´ø¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ»Å¹þ¤ß¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Âç¶ã¾ú¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¿·¼ò´ÕÉ¾²ñ¡×¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÎ»á½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆîÉôÅÎ»á¼«¾úÀ¶¼ò´ÕÉ¾²ñ¡×¤Ç2001Ç¯¡¢2002Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¡Ê¹ç·×4²óÌÜ¡Ë¤Î¼óÀÊÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊIWC¡Ë¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î¾Î¹æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥µ¥±¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡£2013Ç¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ÍÕÀÐ ¤«¤ª¤ê¡Ê¤Ï¤¤¤·¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë
¼ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È
1966Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉôÆÈÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¡£¡Ö¼ò¤È·ò¹¯¡×¡Ö¼ò¤ÈÎÁÍý¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ò³Ë¤Ë³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¡Ö°û¼ò¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢°ìÀ¸·ò¹¯¤Ë¼ò¤ò°û¤à¡×¥á¥½¥Ã¥É¤òÀâ¤¯¡£2015Ç¯¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥µ¥±¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÆÅÄ²°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤È¤â¤ËÀßÎ©¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÆüËÜ¼ò¤ÎÅÁÆ»»Õ¡¦SAKE EXPERT¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¡¢µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊÄÌ¿®¡Ë¤Ë¤Æ¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ÖÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ò¹¥¤°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î°û¤ßÊý¡Ù¡ØÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë°û¼ò¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¼ò¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡¢¡Ø»à¤ó¤Ç¤â½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÆîÉôÈþ¿Í5ÂåÌÜÂ¢¸µ µ×»ü ¹À²ð¡¢¼ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È ÍÕÀÐ ¤«¤ª¤ê¡Ë