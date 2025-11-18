千葉ロッテマリーンズの西川史礁（22）が11月18日、自身のInstagramを更新し、一般女性との結婚を報告した。投稿では、学生時代から交際していたパートナーと6月2日に入籍していたことを明かし、「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました」と経緯を説明。侍ジャパンとして日韓戦に出場した直後の発表となり、ファンの間で大きな反響が広がっている。

公開された写真には、赤いバラの花束と無数の花びらが円形に広がり、その中央にハリー・ウィンストンの指輪がそっと置かれている。黒いジュエリーケースのロゴが上品に映え、一粒のダイヤが柔らかな光を受けてきらめく。祝福の空気が満ちた落ち着いた雰囲気の一枚で、特別な瞬間を象徴するようなシーンが丁寧に収められている。

この投稿には、Instagramユーザーから「すてきです！ おめでとうございます」「結婚を機にパワーアップされたんだな 素敵な頼もしい伴侶さんなんだな と勝手に嬉しく思います」「おめでとうおめでとう 愛の力って凄いわぁ 幸せになってね！史礁くんも奥様を支えてあげてね！」「え！ 本当？ ご結婚おめでとうございます！ 急すぎてびっくり」といった祝福の声が寄せられている。