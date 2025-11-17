11月16日、木村拓哉が情報番組『有働Times』（テレビ朝日系）のインタビュー企画に出演した。さまざまな話題が飛び出すなか、“家族トーク” が解禁され、注目を集めている。

有働由美子がメインキャスターを務める同番組で、有働がさまざまな著名人に取材する企画「レジェンド＆スター」で木村へのインタビューがおこなわれた。

「木村さんは、11月21日公開の映画『TOKYOタクシー』に出演しており、作品の告知も兼ねた企画だったようです。俳優業やSMAP解散後の音楽活動、さらには次女・Koki,さんの女優業に対する思いなど、家族に関する話題も出ました。

2020年、長女のCocomiさんとKoki,さんがInstagramのライブ配信で、理想の結婚相手について『トト（木村の呼び名）よりカッコいい人』と語っていた話題を振られると、木村さんは『うれしいけど、これはちょっと言う前に考えたんだろうなという、バックステージは感じましたけどね』と照れ臭そうに話していました」（スポーツ紙記者）

“家族トーク” に花が咲くなか、有働は過去に恋人を両親に紹介した際、父親からいい反応をされなかったエピソードを告白。続けて、木村に「娘が恋人を連れてきたら？」と質問した。

「木村さんは、有働さんの父親の反応に『みなさん、そうだと思いますよ』と理解を示しつつ、『誰か連れてきたら、まずチッてなるんじゃないですか？ チェックは入るでしょう。動物としても入ると思う』と本心を明かしていました。

くしくも、Cocomiさんが11月5日の『文春オンライン』で、男子バレーボール日本代表の小川智大（ともひろ）選手との交際を報じられたため、タイムリーな話題に感じた人もいたようです」（芸能記者）

俳優としてだけでなく、父親としての一面を見せた木村。放送後のXでは、

《リアルタイムで結婚会見をみていた古参の木村ファンとしては、娘のことをテレビで語るのを見るのがとても美しいのですよ…》

《キムタク家族の話し解禁したんだ！》

など、歓喜や驚きの声が聞かれていた。

木村は2000年に工藤静香と結婚。CocomiとKoki,は芸能活動もしており、“キムタクファミリー” の存在は広く認知されている。ただ、木村が娘について話すのは貴重だったようだ。

「旧ジャニーズ事務所時代、既婚者のタレントが家族について話すことはほとんどなく、木村さんも例外ではありませんでした。そのため、木村さんにとって家族の話題は “タブー” と見る向きもあったのです。

ただ、STARTO ENTERTAINMENTが始動して以降、『AAA』宇野実彩子さんと結婚した『NEWS』の小山慶一郎さんが、自身のYouTubeチャンネルで子育てについて語るなど、“家族トーク” をするタレントも見受けられます。

しかし、木村さんが娘についてはっきり言及するのは初めてだったため、新鮮に感じる人も多かったのでしょう。静香さんとの結婚から25年が経ち、木村さんの家族の話題も本格的に “解禁” になるかもしれませんね」（前出・芸能記者）

芸能一家を支える木村の “パパ” の顔を見る機会が増えるかも。